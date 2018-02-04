Путину передан список бизнесменов, желающих вернуться из Британии в РФ

Список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться в РФ, передан президенту Владимиру Путину, сообщил
бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Окончательно список пока не сформирован и будет дополняться, так как судебные разбирательства в отношении некоторых лиц идут до сих пор, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей: «Он передан президенту. В нем более 10 имен, но не сотни. Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен».
Титов не раскрыл имена попавших в список бизнесменов, так как их дела «слишком чувствительны». Один из помощников Титова, адвокат Дмитрий Григориади отметил, что «в списке нет олигархов» — в нем обычные бизнесмены, передает РИА Новости.
Бизнес-омбудсмен отметил, что в связи с рядом изменений в британском законодательстве, например, с введением проверки источников средств для покупки активов, Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых». Ранее министр по вопросам безопасности МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что владельцы крупных активов должны будут объяснить, на каких основаниях они их получили, в противном случае на собственность наложат арест.
Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей: «Он передан президенту. В нем более 10 имен, но не сотни. Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен».
Титов не раскрыл имена попавших в список бизнесменов, так как их дела «слишком чувствительны». Один из помощников Титова, адвокат Дмитрий Григориади отметил, что «в списке нет олигархов» — в нем обычные бизнесмены, передает РИА Новости.
Бизнес-омбудсмен отметил, что в связи с рядом изменений в британском законодательстве, например, с введением проверки источников средств для покупки активов, Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых». Ранее министр по вопросам безопасности МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что владельцы крупных активов должны будут объяснить, на каких основаниях они их получили, в противном случае на собственность наложат арест.
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