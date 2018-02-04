Бывшие сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) уверены, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии санкций с 28 российских атлетов отменить практически невозможно. Для этого нужно дождаться мотивировочной части и доказать, что суд был пристрастен, имелись процессуальные нарушения.
В Лозанне судьи не первый день работают и процедуры знают, но откуда тогда сыплются обвинения в том, что русские только портят чистый воздух соревнований, а это решение стало позором для Олимпиады? От российских конкурентов — тех, кто продолжает снимать фильмы про Родченкова.
Для России это решение CAS — еще и оценка показаний Родченкова, на которые так любят ссылаться обвинители, а ведь Родченков думал, что WADA будет носить его на руках, придумывал все новые и новые ужасы про российский спорт, задирал градус обвинений все выше и выше. Судя по всему, ему сказали «спасибо» и отказали и в деньгах, и в заботе. С августа месяца ему собирают деньги в Интернете на еду и жилье. Выглядит это странно, ведь американцы вроде бы скрывают его как важного свидетеля. Наверное, при этом надо работать. Наверное, нигде не берут. Отработал. А на родине ждет суд, придется ответить за все, что сделал.
Начинается игра вдолгую — с приглашениями и без приглашений, с проверками и недоверием. Министр спорта РФ Колобков рассказал, как он наводит порядок в спортивном хозяйстве, как будет защищать даже не атлетов, а спорт и от международных чиновников, и от желающих поправить результаты. Глава ведомства сообщил, чего ждать от Международного олимпийского комитета, ведь в обычное время все было бы просто: суд оправдал — поезжай на Олимпиаду. Могут ли россияне сейчас рассчитывать на особое приглашение?
Павел Колобков, министр спорта РФ: «По сути, МОК — это частная лавочка, конечно. Президент Международного олимпийского комитета сказал о том, что Олимпийские игры являются собственностью международного олимпийского движения, они сами определяют тех, кого хотели бы видеть на Олимпийских играх. Мы с этим, конечно, не согласны. Наши спортсмены будут сейчас прорабатывать со своими адвокатами возможность уже дальнейших юридических шагов. Будет это ли CAS, будут ли какие-то еще суды — сложно сейчас это сказать. Времени осталось мало, поэтому, конечно, будут решения все приняты очень-очень оперативно, буквально вот в ближайшее время».
Ирада Зейналова, ведущая программы «Итоги недели»: «Почему наш паралимпийский спорт загоняют в такой угол?»
Павел Колобков: «Это уже не спорт, к сожалению».
Ирада Зейналова: «А что им делать?»
Павел Колобков: «Мы считаем, что это все нужно рассматривать уже в судебных инстанциях. Но сейчас главное — восстановить наш паралимпийский комитет. Надеюсь, что после такого решения CAS мы будем услышаны и Паралимпийский комитет России в итоге в ближайшее время будет восстановлен».
Ирада Зейналова: «Скажите, список „Дюшес“ касался паралимпийцев?»
Павел Колобков: «Нет. Даже Родченков сказал в одном из своих выступлений, что он вообще ни слова не говорил про паралимпийцев».
Ирада Зейналова: «Какие сейчас выводы сделают по тем, кто в принципе был причиной этого процесса?»
Павел Колобков: «Уже много решений принято. Уже у нас полностью реформировано Российское антидопинговое агентство, заменено все руководство. По сути, мы всю нашу систему реорганизовали, причем делали это вместе с WADA. Сейчас Следственный комитет РФ работает. Надеюсь, что в ближайшее время он выйдет в суд с определенными решениями. Только после решений суда и Следственного комитета РФ можно говорить о конкретной виновности. Поэтому мы ждем решения СКР. Кстати, мы всегда говорили, что установить вину человека в том или ином проступке может только суд».
Для России это решение CAS — еще и оценка показаний Родченкова, на которые так любят ссылаться обвинители, а ведь Родченков думал, что WADA будет носить его на руках, придумывал все новые и новые ужасы про российский спорт, задирал градус обвинений все выше и выше. Судя по всему, ему сказали «спасибо» и отказали и в деньгах, и в заботе. С августа месяца ему собирают деньги в Интернете на еду и жилье. Выглядит это странно, ведь американцы вроде бы скрывают его как важного свидетеля. Наверное, при этом надо работать. Наверное, нигде не берут. Отработал. А на родине ждет суд, придется ответить за все, что сделал.
Начинается игра вдолгую — с приглашениями и без приглашений, с проверками и недоверием. Министр спорта РФ Колобков рассказал, как он наводит порядок в спортивном хозяйстве, как будет защищать даже не атлетов, а спорт и от международных чиновников, и от желающих поправить результаты. Глава ведомства сообщил, чего ждать от Международного олимпийского комитета, ведь в обычное время все было бы просто: суд оправдал — поезжай на Олимпиаду. Могут ли россияне сейчас рассчитывать на особое приглашение?
Павел Колобков, министр спорта РФ: «По сути, МОК — это частная лавочка, конечно. Президент Международного олимпийского комитета сказал о том, что Олимпийские игры являются собственностью международного олимпийского движения, они сами определяют тех, кого хотели бы видеть на Олимпийских играх. Мы с этим, конечно, не согласны. Наши спортсмены будут сейчас прорабатывать со своими адвокатами возможность уже дальнейших юридических шагов. Будет это ли CAS, будут ли какие-то еще суды — сложно сейчас это сказать. Времени осталось мало, поэтому, конечно, будут решения все приняты очень-очень оперативно, буквально вот в ближайшее время».
Ирада Зейналова, ведущая программы «Итоги недели»: «Почему наш паралимпийский спорт загоняют в такой угол?»
Павел Колобков: «Это уже не спорт, к сожалению».
Ирада Зейналова: «А что им делать?»
Павел Колобков: «Мы считаем, что это все нужно рассматривать уже в судебных инстанциях. Но сейчас главное — восстановить наш паралимпийский комитет. Надеюсь, что после такого решения CAS мы будем услышаны и Паралимпийский комитет России в итоге в ближайшее время будет восстановлен».
Ирада Зейналова: «Скажите, список „Дюшес“ касался паралимпийцев?»
Павел Колобков: «Нет. Даже Родченков сказал в одном из своих выступлений, что он вообще ни слова не говорил про паралимпийцев».
Ирада Зейналова: «Какие сейчас выводы сделают по тем, кто в принципе был причиной этого процесса?»
Павел Колобков: «Уже много решений принято. Уже у нас полностью реформировано Российское антидопинговое агентство, заменено все руководство. По сути, мы всю нашу систему реорганизовали, причем делали это вместе с WADA. Сейчас Следственный комитет РФ работает. Надеюсь, что в ближайшее время он выйдет в суд с определенными решениями. Только после решений суда и Следственного комитета РФ можно говорить о конкретной виновности. Поэтому мы ждем решения СКР. Кстати, мы всегда говорили, что установить вину человека в том или ином проступке может только суд».
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