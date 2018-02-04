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    Житель Кубани открыл огонь из автомата у памятника Т-34 в Волгограде

    11 комментариев
    • Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
    Житель Кубани открыл огонь из автомата у памятника <nobr>Т-34</nobr> в Волгограде

    Житель Кубани открыл огонь из автомата у памятника Т-34 в Волгограде

    Житель Кубани открыл огонь из автомата у памятника <nobr>Т-34</nobr> в Волгограде
  • Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

    • Полиция Волгограда задержала жителя Краснодарского края, стрелявшего из автомата у памятника танку Т-34. Мужчине грозит штраф.

    О стрельбе из автомата у памятника «Челябинский колхозник» в Волгограде в полицию сообщили очевидцы. Опустошив обойму, мужчина сел в автомобиль белого цвета и уехал, рассказали ТАСС в полиции.

    ГУ МВД Волгоградской области: «В результате введенного плана „Перехват“ схожая по приметам автомашина была задержана инспекторами ДПС. У 24-летнего водителя был обнаружен и изъят охолощенный АКМ калибра 7,62 мм. Мужчина был доставлен в отдел полиции».

    За стрельбу из автомата в общественном месте хулигану грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.

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