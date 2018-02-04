Житель Кубани открыл огонь из автомата у памятника Т-34 в Волгограде

Полиция Волгограда задержала жителя Краснодарского края, стрелявшего из автомата у памятника танку
Т-34. Мужчине грозит штраф.
О стрельбе из автомата у памятника «Челябинский колхозник» в Волгограде в полицию сообщили очевидцы. Опустошив обойму, мужчина сел в автомобиль белого цвета и уехал, рассказали ТАСС в полиции.
ГУ МВД Волгоградской области: «В результате введенного плана „Перехват“ схожая по приметам автомашина была задержана инспекторами ДПС. У 24-летнего водителя был обнаружен и изъят охолощенный АКМ калибра 7,62 мм. Мужчина был доставлен в отдел полиции».
За стрельбу из автомата в общественном месте хулигану грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.
ГУ МВД Волгоградской области: «В результате введенного плана „Перехват“ схожая по приметам автомашина была задержана инспекторами ДПС. У 24-летнего водителя был обнаружен и изъят охолощенный АКМ калибра 7,62 мм. Мужчина был доставлен в отдел полиции».
За стрельбу из автомата в общественном месте хулигану грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.
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