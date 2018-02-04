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    Самолет с летевшими в Таиланд россиянами сел в Дели по техническим причинам

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    Самолет с летевшими в Таиланд россиянами сел в Дели по техническим причинам

    Самолет с летевшими в Таиланд россиянами сел в Дели по техническим причинам

    Boeing авиакомпании Nordwind с туристами, вылетевший из Москвы и направлявшийся на Пхукет, совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине.

    Устранить техническую проблему силами сотрудников аэропорта в Дели не удалось, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на заявление туркомпании Pegas Touristik.

    Также известно, что пассажиры уже около девяти часов не могут выйти из самолета из-за визовых формальностей, однако обеспечены горячим питанием.

    Анна Подгорная, гендиректор Pegas Touristik: «Авиакомпания ведет интенсивные переговоры с местными властями, чтобы получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях в ожидании прибытия резервных бортов».

    Тем временем два резервных борта, которые перевозчик намеревался отправить в Дели, чтобы доставить туристов на курорт, пока не вылетели из Москвы. В сообщении отмечается, что вылет из Шереметьево на данный момент осложняется погодными условиями.

    Ассоциация туроператоров России: «Время вылета зависит от получения слотов в аэропорту Дели, необходимой антиобледенительной подготовки самолетов, а также погодных условий в Шереметьево, которые сейчас осложнены метелью с мокрым снегом».

    На Москву в эти выходные обрушился мощнейший снежный шторм. По последним данным, в результате стихии погиб один человек, пострадали пятеро. В Московской области метеорологическую ситуацию назвали чрезвычайной. Высота сугробов в регионе превысила 45 см. При этом в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково заявили, что снегопад не оказал сильного влияния на работу авиаузла.

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