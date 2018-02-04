Ты не поверишь! <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты не поверишь! 16+
    •  

    В Турции задержан предполагаемый «министр информации» ИГ

    1 комментарий

    В Турции задержан предполагаемый «министр информации» ИГ

    В Турции задержан предполагаемый «министр информации» ИГ

    Полиция Турции задержала предполагаемого «министра информации» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

    Как сообщает агентство Anadolu, террорист Омер Йетек был задержан в Анкаре. Предполагается, что в «Исламском государстве» Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности группировки в подконтрольных СМИ.

    Кроме того, Йетека подозревают в причастности к ряду терактов в Турции. Принято решение о его аресте.

    Ранее сообщалось, что в Турции с момента начала вооруженного конфликта с участием ИГИЛ в Сирии и Ираке задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к террористической группировке. Из страны депортировали 3290 человек, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. 780 человек заключены под стражу. Среди них 350 иностранцев.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru