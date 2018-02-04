В Турции задержан предполагаемый «министр информации» ИГ

Полиция Турции задержала предполагаемого «министра информации» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».
Как сообщает агентство Anadolu, террорист Омер Йетек был задержан в Анкаре. Предполагается, что в «Исламском государстве» Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности группировки в подконтрольных СМИ.
Кроме того, Йетека подозревают в причастности к ряду терактов в Турции. Принято решение о его аресте.
Ранее сообщалось, что в Турции с момента начала вооруженного конфликта с участием ИГИЛ в Сирии и Ираке задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к террористической группировке. Из страны депортировали 3290 человек, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. 780 человек заключены под стражу. Среди них 350 иностранцев.
Кроме того, Йетека подозревают в причастности к ряду терактов в Турции. Принято решение о его аресте.
Ранее сообщалось, что в Турции с момента начала вооруженного конфликта с участием ИГИЛ в Сирии и Ираке задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к террористической группировке. Из страны депортировали 3290 человек, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. 780 человек заключены под стражу. Среди них 350 иностранцев.
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