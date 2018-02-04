Бузова флиртует с самым красивым преступником в отместку бывшему мужу

У Ольги Бузовой — новый роман. Поклонники гадают, действительно ли это любовь или месть бывшему мужу Дмитрию Тарасову, который уже неделю счастлив в новом браке.
Ольга Бузова в своей тарелке: вокруг десятки телекамер, телеведущая купается в лучах славы, а рядом со звездой «плохой мальчик»: Джереми Микс — «самый красивый преступник в мире». Бузова интригует, возможно, этот голубоглазый красавчик и есть новый герой ее романа. А за спиной у телеведущей шепчутся: Бузова устроила очередные показательные выступления и усиленно делает вид, что счастлива.
Бузовой сейчас приходится непросто. Все только и обсуждают пышную свадьбу ее бывшего мужа с моделью Анастасией Костенко. Футболист арендовал банкетный зал на 150 человек в одной из лучших гостиниц Москвы, потратил 4 миллиона рублей на декорации, а в качестве ведущих пригласил Николая Баскова и его невесту Викторию Лопыреву. Это уже заявка на свадьбу года.
Император эстрады рассказал, что на свою свадьбу бывший муж Бузовой пригласил добрую половину шоу-бизнеса. Подруга телеведущей Мария Погребняк уверена: футболист специально устроил из своей свадьбы шоу, чтобы утереть нос Бузовой. И потом нанес еще один удар, обвенчавшись с Анастасией Костенко. Вот только среди гостей Тарасов недосчитался порядка 20 человек. Жены его близких друзей, в их числе Погребняк, бойкотировали свадьбу.
Друг телеведущей Рустам Солнцев рассказывает: Бузова ради мужа была готова на все. Изнуряла себя диетами, работала за семерых. Телеведущей хотелось, чтобы муж гордился ее достижениями. Когда Бузову обвинили в бездетности, она тайно посещала медицинские центры и винила только себя, ведь у Тарасова уже была дочь от первого брака.
Но Тарасов поступил не как джентльмен: уходя, он оставил Бузову у разбитого корыта. Оказалось, что загородный дом площадью в 800 квадратных метров, три земельных участка в 42 сотки, квартира в Москве и автомобили записаны на маму футболиста. И Солнцев не сомневается, что такая же участь может постичь и новую супругу. Хотя, по слухам, Аанстасия Костенко уже ждет ребенка, и в случае развода может рассчитывать на алименты.
Друзья уверены, что Ольге Бузовой развод пошел только на пользу. Телеведущая запела, да так, что занимает верхние строчки хит-парадов. Резко выросли и доходы Бузовой, газеты пишут, что за прошлый год звезда только за рекламу в социальных сетях заработала почти 50 миллионов рублей, обойдя Ксению Собчак и Ксению Бородину. И, кажется, в личной жизни певицы наметились сдвиги. Отпуск Бузова провела в Таиланде в компании холостяка Тимура Батрутдинова. И судя по всему, сейчас у пары в самом разгаре конфетно-букетный период!
Поклонники делают ставки, когда юморист и телеведущая станут парой. Пока же у певицы по расписанию съемки нового клипа в компании «самого красивого преступника в мире».
Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!»
Бузовой сейчас приходится непросто. Все только и обсуждают пышную свадьбу ее бывшего мужа с моделью Анастасией Костенко. Футболист арендовал банкетный зал на 150 человек в одной из лучших гостиниц Москвы, потратил 4 миллиона рублей на декорации, а в качестве ведущих пригласил Николая Баскова и его невесту Викторию Лопыреву. Это уже заявка на свадьбу года.
Император эстрады рассказал, что на свою свадьбу бывший муж Бузовой пригласил добрую половину шоу-бизнеса. Подруга телеведущей Мария Погребняк уверена: футболист специально устроил из своей свадьбы шоу, чтобы утереть нос Бузовой. И потом нанес еще один удар, обвенчавшись с Анастасией Костенко. Вот только среди гостей Тарасов недосчитался порядка 20 человек. Жены его близких друзей, в их числе Погребняк, бойкотировали свадьбу.
Друг телеведущей Рустам Солнцев рассказывает: Бузова ради мужа была готова на все. Изнуряла себя диетами, работала за семерых. Телеведущей хотелось, чтобы муж гордился ее достижениями. Когда Бузову обвинили в бездетности, она тайно посещала медицинские центры и винила только себя, ведь у Тарасова уже была дочь от первого брака.
Но Тарасов поступил не как джентльмен: уходя, он оставил Бузову у разбитого корыта. Оказалось, что загородный дом площадью в 800 квадратных метров, три земельных участка в 42 сотки, квартира в Москве и автомобили записаны на маму футболиста. И Солнцев не сомневается, что такая же участь может постичь и новую супругу. Хотя, по слухам, Аанстасия Костенко уже ждет ребенка, и в случае развода может рассчитывать на алименты.
Друзья уверены, что Ольге Бузовой развод пошел только на пользу. Телеведущая запела, да так, что занимает верхние строчки хит-парадов. Резко выросли и доходы Бузовой, газеты пишут, что за прошлый год звезда только за рекламу в социальных сетях заработала почти 50 миллионов рублей, обойдя Ксению Собчак и Ксению Бородину. И, кажется, в личной жизни певицы наметились сдвиги. Отпуск Бузова провела в Таиланде в компании холостяка Тимура Батрутдинова. И судя по всему, сейчас у пары в самом разгаре конфетно-букетный период!
Поклонники делают ставки, когда юморист и телеведущая станут парой. Пока же у певицы по расписанию съемки нового клипа в компании «самого красивого преступника в мире».
Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!»
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