Дана Борисова пытается выбраться из финансовой ямы и распродает шубы

Представители
шоу-бизнеса жалеют Дану Борисову. Звезда считает каждую копейку и говорит об этом, не стесняясь, а злые языки тем временем шепчутся, что на фоне финансовых проблем она того и гляди сорвется и пойдет по проторенной дорожке.
Многие замечают, что с Борисовой снова происходит что-то странное, она не может внятно выразить свои мысли.
Дана Борисова: «Да, я в нищете и без зарплаты сейчас. В 41 год… В 41 год все мужчины… Что-то у меня вообще от этого чая так нахлобучило…»
У Даны заторможенная, бессвязная речь. Телеведущая объясняет, что это обычная усталость, так как она ночами не спит и думает, где взять лишнюю сотню рублей. Разобранная постель и грязная посуда для Борисовой теперь мелочи жизни по сравнению с финансовой ямой, в которую она попала.
Дана Борисова: «Я и квартиру сменила, и все вещи свои из употребления вывела. Я их ненавижу! Все раздала, прихватила одну несчастную сковородку и одну чашку. Этим я пользуюсь. А из той квартиры и той жизни я не взяла ничего, поэтому совершенно естественно, что мне вне в чем ходить».
Дана Борисова стесняется просить помощи у добрых людей. Друзья и так оплачивают ей съемную двушку в центре Москвы, покупают продукты и дают денег на такси. От отчаяния телеведущая вынуждена выставить на торги самое дорогое, что у нее осталось, — шубы!
Дана Борисова: «Прикинь, за 40 отдаю! Прикинь! Сначала за 90 повесила — никакого ответа. Девчонки, забирайте это все из прошлой жизни, из употребления. Я это ненавижу! Я все продаю, и квартиру, и телефон, потому что не могу, я реально такие границы себе не ставила».
Но пока никто не клюет на меха со звездного плеча. И трехкомнатная квартира Борисовой в элитном жилом комплексе Москвы не пользуется спросом.
Дана Борисова: «Хочу за квартиру около 30 миллионов, но за 25 миллионов отдам. Там звезды живут — просто закачаетесь! Елена Воробей, Пресняковы всей семьей. Надо мной живет Тимати, Гарик Мартиросян — в 10-й секции, Юлия Началова — в 8-й, зоопарк, бассейн, лесная речка, озеро, лебеди, ламы, бараны таджикские! Берите квартиру — не пожалеете».
Борисова жалуется, что ее бедственным положением пользуются завистницы, а светская львица и модель Алёна Кравец на всех углах рекламирует телеведущую как продажную женщину. Об этом Борисовой рассказал молодой человек, который уже рассчитывал на свидание, причем сразу с двумя телеблондинками. Дана уверена, что Кравец хорошо живет за счет олигарха, от которого родила ребенка. Девушки обменялись взаимными колкостями, после которых возникла перспектива судебного разбирательства, но извинения в соцсетях позволили уладить конфликт. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Дана Борисова: «Да, я в нищете и без зарплаты сейчас. В 41 год… В 41 год все мужчины… Что-то у меня вообще от этого чая так нахлобучило…»
У Даны заторможенная, бессвязная речь. Телеведущая объясняет, что это обычная усталость, так как она ночами не спит и думает, где взять лишнюю сотню рублей. Разобранная постель и грязная посуда для Борисовой теперь мелочи жизни по сравнению с финансовой ямой, в которую она попала.
Дана Борисова: «Я и квартиру сменила, и все вещи свои из употребления вывела. Я их ненавижу! Все раздала, прихватила одну несчастную сковородку и одну чашку. Этим я пользуюсь. А из той квартиры и той жизни я не взяла ничего, поэтому совершенно естественно, что мне вне в чем ходить».
Дана Борисова стесняется просить помощи у добрых людей. Друзья и так оплачивают ей съемную двушку в центре Москвы, покупают продукты и дают денег на такси. От отчаяния телеведущая вынуждена выставить на торги самое дорогое, что у нее осталось, — шубы!
Дана Борисова: «Прикинь, за 40 отдаю! Прикинь! Сначала за 90 повесила — никакого ответа. Девчонки, забирайте это все из прошлой жизни, из употребления. Я это ненавижу! Я все продаю, и квартиру, и телефон, потому что не могу, я реально такие границы себе не ставила».
Но пока никто не клюет на меха со звездного плеча. И трехкомнатная квартира Борисовой в элитном жилом комплексе Москвы не пользуется спросом.
Дана Борисова: «Хочу за квартиру около 30 миллионов, но за 25 миллионов отдам. Там звезды живут — просто закачаетесь! Елена Воробей, Пресняковы всей семьей. Надо мной живет Тимати, Гарик Мартиросян — в 10-й секции, Юлия Началова — в 8-й, зоопарк, бассейн, лесная речка, озеро, лебеди, ламы, бараны таджикские! Берите квартиру — не пожалеете».
Борисова жалуется, что ее бедственным положением пользуются завистницы, а светская львица и модель Алёна Кравец на всех углах рекламирует телеведущую как продажную женщину. Об этом Борисовой рассказал молодой человек, который уже рассчитывал на свидание, причем сразу с двумя телеблондинками. Дана уверена, что Кравец хорошо живет за счет олигарха, от которого родила ребенка. Девушки обменялись взаимными колкостями, после которых возникла перспектива судебного разбирательства, но извинения в соцсетях позволили уладить конфликт. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Комментарии