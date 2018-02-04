В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Лану Дель Рей

В американском Орландо (штат Флорида) полицейские задержали мужчину, который преследовал и угрожал похитить знаменитую певицу Лану Дель Рей.
По данным Daily Mail, 43-летний Майкл Хант некоторое время преследовал певицу и неоднократно писал о ней в соцсетях. После одного из постов, в котором он угрожал, что после концерта в Amway Center 2 февраля «никто больше его не увидит», полицейские решили принять меры и защитить певицу.
Ханта задержали рядом с концертным залом, при себе у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож, сообщается в Twitter полиции.
Полиция Орландо: «Майкл Хант задержан за преследование с отягчающими обстоятельствами и попытку похищения с использованием оружия. После получения наводки мы посчитали, что это было реальной угрозой и полиция задержала его до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта в Amway Center».
Сама певица пока не прокомментировала случившееся.
Ханта задержали рядом с концертным залом, при себе у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож, сообщается в Twitter полиции.
Полиция Орландо: «Майкл Хант задержан за преследование с отягчающими обстоятельствами и попытку похищения с использованием оружия. После получения наводки мы посчитали, что это было реальной угрозой и полиция задержала его до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта в Amway Center».
Сама певица пока не прокомментировала случившееся.
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