МОК подаст апелляции на решение CAS оправдать 28 российских спортсменов

Международный олимпийский комитет ждет от Спортивного арбитражного суда объяснений на решения снять пожизненное отстранение с российских спортсменов.
Томас Бах на пресс-конференции в Пхёнчхане снова заявил, что в МОК удивлены решением CAS оправдать 28 российских спортсменов.
Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета: «Мы очень разочарованы и удивлены решением CAS. Пока у нас нет обоснований на принятые решения. Мы их ждем, поэтому не можем подавать апелляции. Как только станут понятны перспективы, мы подадим апелляции на решение CAS».
При этом Бах отметил, что вопрос участия оправданных CAS россиян в ОИ-2018 решится в ближайшие два дня.
Томас Бах: «Мы надеемся, что комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит вопрос о приглашении россиян (на Олимпийские игры) в кратчайшие сроки, несмотря на то, что не получена мотивировочная часть решения CAS. Я думаю, что итоговое решение будет озвучено в ближайшие пару дней».
Ранее ОКР попросил МОК направить приглашения на Игры 13 спортсменам: Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александре Румянцевой, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), Татьяне Ивановой (санный спорт). Также ОКР попросил выдать приглашения главному тренеру сборной России по санному спорту Альберту Демченко и тренеру по скелетону Сергею Чудинову. Накануне директор МОК по коммуникациям сообщил, что комиссия на заседании в Пхёнчхане рассмотрит возможность участия в Олимпийских играх 15 из 28 оправданных российских спортсменов.
Напомним, МОК на основании выводов комиссии Освальда отстранил от соревнований более 30 российских спортсменов. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд отменил отстранение 28 атлетов. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.
Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета: «Мы очень разочарованы и удивлены решением CAS. Пока у нас нет обоснований на принятые решения. Мы их ждем, поэтому не можем подавать апелляции. Как только станут понятны перспективы, мы подадим апелляции на решение CAS».
При этом Бах отметил, что вопрос участия оправданных CAS россиян в ОИ-2018 решится в ближайшие два дня.
Томас Бах: «Мы надеемся, что комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит вопрос о приглашении россиян (на Олимпийские игры) в кратчайшие сроки, несмотря на то, что не получена мотивировочная часть решения CAS. Я думаю, что итоговое решение будет озвучено в ближайшие пару дней».
Ранее ОКР попросил МОК направить приглашения на Игры 13 спортсменам: Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александре Румянцевой, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), Татьяне Ивановой (санный спорт). Также ОКР попросил выдать приглашения главному тренеру сборной России по санному спорту Альберту Демченко и тренеру по скелетону Сергею Чудинову. Накануне директор МОК по коммуникациям сообщил, что комиссия на заседании в Пхёнчхане рассмотрит возможность участия в Олимпийских играх 15 из 28 оправданных российских спортсменов.
Напомним, МОК на основании выводов комиссии Освальда отстранил от соревнований более 30 российских спортсменов. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд отменил отстранение 28 атлетов. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.
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