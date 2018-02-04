Сборная России по хоккею с мячом в 11-й раз выиграла чемпионат мира

Сборная России по хоккею с мячом завоевала звание чемпиона мира, одержав победу над командой Швеции.

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Финальный матч ЧМ-2018 прошел в Хабаровске и завершился со счетом — 5:4 в пользу российской сборной.



Бронзу завоевала Финляндия, победившая в игре со сборной Казахстана — 8:4.



На групповом этапе российская сборная победила в квартете А команды Норвегии (15:1) и Финляндии (2:1) и уступила Швеции (3:6). В группе хоккеисты набрали 4 очка и заняли второе место. Швеция, набрав 6 баллов, стала первой. В четвертьфинале россияне одержали верх над сборной Германии со счетом 26:1. В полуфинале выиграли у Финляндии — 8:2.



Добавим, что для россиян эта победа в чемпионате мира стала уже 11-й. В совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у команды 25 выигранных чемпионатов мира — наилучший показатель среди всех стран. На втором месте располагается Швеция с 12 победами.







