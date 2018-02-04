NASA опубликовало новую панораму Марса: видео

Панорамное видео Марса было снято с помощью планетохода Curiosity.
Панорама составлена из снимков, сделанных с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла, который некогда был гигантским озером с условиями, пригодными для жизни. Съемка производилась незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе, небо на планете было очень ясным, поэтому кадры получились максимально детализированными. Так, например, Curiosity запечатлел холм, расположенный на расстоянии 85 километров от точки съемки.
Как пояснили в американском космическом агентстве, фотографии были сбалансированы в белом цвете, поэтому изображение напоминает привычный для человеческого глаза снимок, сделанный как будто днем на Земле. Видео собрано из множества кадров, который сделал марсоход практически с момента его приземления на Марсе. Таким образом за несколько минут можно просмотреть практически весь маршрут Curiosity. «Мы смогли оглянуться назад и увидеть всю миссию на одной фотографии», — отметил научный сотрудник проекта Curiosity Ашвин Васавада.
Curiosity — марсоход третьего поколения, представляющий собой автономную химическую лабораторию. Высадка ровера на Марс состоялась 6 августа 2012 года. К началу 2018 года Curiosity «прошел» по планете 18 километров.
Как пояснили в американском космическом агентстве, фотографии были сбалансированы в белом цвете, поэтому изображение напоминает привычный для человеческого глаза снимок, сделанный как будто днем на Земле. Видео собрано из множества кадров, который сделал марсоход практически с момента его приземления на Марсе. Таким образом за несколько минут можно просмотреть практически весь маршрут Curiosity. «Мы смогли оглянуться назад и увидеть всю миссию на одной фотографии», — отметил научный сотрудник проекта Curiosity Ашвин Васавада.
Curiosity — марсоход третьего поколения, представляющий собой автономную химическую лабораторию. Высадка ровера на Марс состоялась 6 августа 2012 года. К началу 2018 года Curiosity «прошел» по планете 18 километров.
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