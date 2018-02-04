Черный год Марии Максаковой: почему оперная дива скрывала смерть отца и отказ от детей

Мария Максакова в эфире НТВ ответила за все, что натворила и наговорила за год после своего бегства на Украину. Почему она отказалась от старших детей?
Из-за чего рассорилась с матерью? И почему месяц скрывала смерть родного отца?
Чтобы уговорить певицу на интервью, журналистам программы «Новые русские сенсации» пришлось применить почти военную хитрость. Через посредников в Литве журналисты вышли на посредников во Львове. Те договорились в Киеве с местными журналистами, далекими от политики, которые и должны были задать наши вопросы Марии. Мария Петровна пришла на интервью с охранниками и личным пресс-секретарем, которая подсказывала ей ответы, и с порога начала выяснять, на чьи вопросы на самом деле она отвечает. Журналистов НТВ она не разоблачила, и никто не мог представить, что интервью закончится скандалом.
В Москве у оперной дивы Максаковой и ее мужа Дениса Вороненкова было все: власть, деньги, карьера и роскошная жизнь. Однако пара бежала на Украину. В Киеве беглецов встретят с распростертыми объятиями, а они за это будут клеймить Россию на чем свет стоит. Вороненкова пристроят к политическому процессу на роль свидетеля по делу Януковича, к которому до этого он не имел отношения. Для Порошенко этот проект станет еще удачнее, когда в центре Киева прогремят выстрелы. 23 марта Дениса Вороненкова расстреляют в центре города, а съемочная группа телеканала Порошенко случайно окажется на месте убийства одновременно с киллером.
Так певица Максакова из счастливой жены превратится в безутешную вдову с младенцем на руках. Затем она серьезно поссорится с мамой — известной актрисой Людмилой Максаковой, потом тайно подпишет отказ от старших детей Люси и Ильи в пользу бывшего мужа Владимира Тюрина, которого сама же обвиняла в заказном убийстве Вороненкова.
В прошлом интервью НТВ Максакова заявила, что не помнит об отказе от детей. На этот раз она говорила о ссоре с матерью: по словам Марии Петровны, в их отношениях наметилась долгожданная оттепель.
Мария Максакова: «Сейчас у нас нормальные отношения… Она в России, она не приехала ко мне, она, скажем так, не сказала ту фразу… это не имеет значения сейчас. Я не хочу сказать, что у нас плохие отношения… Она моя мать и будет моей матерью, я ей благодарна за мою профессию и генетику».
Что касается бывшего мужа Максаковой, бизнесмена и мецената Владимира Тюрина, его адвокат уверяет, что карьерой оперной певицы она обязана именно бывшему мужу, бизнесмену и меценату. Более того, по словам адвоката, Тюрин содержал Максакову после развода, а когда погиб Вороненков, предлагал ей за его счет переехать в Мюнхен — благодаря отцу у певицы есть немецкое гражданство. По словам адвоката и друга семьи Александра Вершинина, Максакова сама просила Тюрина устроить переезд, но в последний момент почему-то передумала.
Мария Максакова: «Не поехала потому, что для меня было очень важно помогать украинским следователям в их процессе. Это было очень важно раскрыть и найти, не только исполнителя, но и заказчика».
Спустя пару месяцев генпрокурор Украины и кум Порошенко Юрий Луценко назовет Тюрина заказчиком убийства Вороненкова. Тюрин резко станет главным злодеем и в глазах Максаковой.
К 23 января, когда было записано интервью, стало известно, что певица, которая рассказывает в Интернете обо всем, что происходит в ее жизни, уже месяц скрывает еще одну смерть. 3 января в одной из клиник Латвии скончался отец Максаковой Петр Игенбергс. В последнее время он тяжело болел, но Максакова никогда и никому об этом не говорила. В день смерти Игенбергса на странице Максаковой в соцсетях появились только записи с новогодними поздравлениями. Кажется, она бы так и не вспомнила об отце, если бы ее не спросили.
Мария Максакова: «Да, отец умер, причем это произошло уже давно. Я имею в виду, что не сегодня».
В ночь с 26 на 27 января, спустя три дня после интервью и почти месяц после смерти Игенбергса, Мария Максакова на своей странице в Интернете выложит клип, смонтированный на скорую руку. Как всегда, там будет много фотографий Вороненкова. И только те, кто досмотрит ролик до конца, неожиданно поймут, что на самом деле это прощание с отцом.
Подробности — в программе «Новые русские сенсации».
В Москве у оперной дивы Максаковой и ее мужа Дениса Вороненкова было все: власть, деньги, карьера и роскошная жизнь. Однако пара бежала на Украину. В Киеве беглецов встретят с распростертыми объятиями, а они за это будут клеймить Россию на чем свет стоит. Вороненкова пристроят к политическому процессу на роль свидетеля по делу Януковича, к которому до этого он не имел отношения. Для Порошенко этот проект станет еще удачнее, когда в центре Киева прогремят выстрелы. 23 марта Дениса Вороненкова расстреляют в центре города, а съемочная группа телеканала Порошенко случайно окажется на месте убийства одновременно с киллером.
Так певица Максакова из счастливой жены превратится в безутешную вдову с младенцем на руках. Затем она серьезно поссорится с мамой — известной актрисой Людмилой Максаковой, потом тайно подпишет отказ от старших детей Люси и Ильи в пользу бывшего мужа Владимира Тюрина, которого сама же обвиняла в заказном убийстве Вороненкова.
В прошлом интервью НТВ Максакова заявила, что не помнит об отказе от детей. На этот раз она говорила о ссоре с матерью: по словам Марии Петровны, в их отношениях наметилась долгожданная оттепель.
Мария Максакова: «Сейчас у нас нормальные отношения… Она в России, она не приехала ко мне, она, скажем так, не сказала ту фразу… это не имеет значения сейчас. Я не хочу сказать, что у нас плохие отношения… Она моя мать и будет моей матерью, я ей благодарна за мою профессию и генетику».
Что касается бывшего мужа Максаковой, бизнесмена и мецената Владимира Тюрина, его адвокат уверяет, что карьерой оперной певицы она обязана именно бывшему мужу, бизнесмену и меценату. Более того, по словам адвоката, Тюрин содержал Максакову после развода, а когда погиб Вороненков, предлагал ей за его счет переехать в Мюнхен — благодаря отцу у певицы есть немецкое гражданство. По словам адвоката и друга семьи Александра Вершинина, Максакова сама просила Тюрина устроить переезд, но в последний момент почему-то передумала.
Мария Максакова: «Не поехала потому, что для меня было очень важно помогать украинским следователям в их процессе. Это было очень важно раскрыть и найти, не только исполнителя, но и заказчика».
Спустя пару месяцев генпрокурор Украины и кум Порошенко Юрий Луценко назовет Тюрина заказчиком убийства Вороненкова. Тюрин резко станет главным злодеем и в глазах Максаковой.
К 23 января, когда было записано интервью, стало известно, что певица, которая рассказывает в Интернете обо всем, что происходит в ее жизни, уже месяц скрывает еще одну смерть. 3 января в одной из клиник Латвии скончался отец Максаковой Петр Игенбергс. В последнее время он тяжело болел, но Максакова никогда и никому об этом не говорила. В день смерти Игенбергса на странице Максаковой в соцсетях появились только записи с новогодними поздравлениями. Кажется, она бы так и не вспомнила об отце, если бы ее не спросили.
Мария Максакова: «Да, отец умер, причем это произошло уже давно. Я имею в виду, что не сегодня».
В ночь с 26 на 27 января, спустя три дня после интервью и почти месяц после смерти Игенбергса, Мария Максакова на своей странице в Интернете выложит клип, смонтированный на скорую руку. Как всегда, там будет много фотографий Вороненкова. И только те, кто досмотрит ролик до конца, неожиданно поймут, что на самом деле это прощание с отцом.
Подробности — в программе «Новые русские сенсации».
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