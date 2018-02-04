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    Футболисты сборной России исполнили мечты онкобольных детей. болезни, дети и подростки, онкологические заболевания, подарки, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутболисты сборной России исполнили мечты онкобольных детей

    Футболисты сборной России исполнили мечты онкобольных детей

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    Футболисты сборной России исполнили мечты онкобольных детей

    Футболисты сборной России исполнили мечты онкобольных детей

      День борьбы с онкологическими заболеваниями отмечается сегодня во всем мире. Футболисты сборной России в рамках новогоднего проекта «Детские мечты» исполнили желания нескольких финалистов конкурса.

      Согласно условиям, каждый мог в письме или видеообращении описать, чем для него является футбол, и рассказать о своей мечте. Положительные эмоции важны для таких детей, они радуются каждой мелочи, которую другие даже не замечают или не ощущают.

      Четырехлетний Дима из поселка под Ханты-Мансийском получил в подарок электромобиль для передвижения, о котором мечтал. Трехлетний Саша из Перми сейчас находится на лечении в столичном Центре имени Дмитрия Рогачёва. Недавно мальчик перенес сложную операцию. В подарок ему достался официальный мяч, которым будет играть сборная на ЧМ-2018.

      Как сообщили в российской команде, осуществления своих желаний ждут еще больше 100 детей. Кто-то из них хочет компьютер, кто-то — собаку, а кто-то мечтает потренироваться на футбольном поле вместе с игроками национальной сборной.

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