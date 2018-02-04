Будет еще хуже: погода приготовила москвичам новые сюрпризы

Мокрый снег, сильный ветер, метель, заносы на дорогах и живописные виды из окна — таковы последствия мощнейшего за последние годы снегопада, который накрыл центральную часть России накануне и продолжается до сих пор. Это стало настоящим испытанием для водителей, пешеходов и коммунальных служб Москвы.
Снегопад мог обрадовать детей, любителей лыжного спорта и фотографов, скучавших в бесснежную и по-европейски теплую погоду. Коммунальным службам пришлось напрячься и поработать в усиленном режиме. Синоптики предупреждали, что в субботу выпадет до половины месячной нормы осадков, после чего заместитель столичного мэра Пётр Бирюков заверил горожан, что все службы городского хозяйства готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада.
Московские власти планировали выгнать на улицы 14 тысяч единиц техники, при необходимости обещали увеличить это число до 17 тысяч единиц и направить им на помощь около 58 тысяч дворников. Утром и ходить, и ездить по Москве было все еще сложно, днем снег продолжил идти, а сугробы — расти.
Упавшие на машины деревья заставили автовладельцев подсчитывать убытки, опасно нависают над дорогами и тротуарами линии электропередачи, с трудом сдерживающие тяжесть налипшего на них снега. Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Прокин, синоптики предупредили, что дальше с погодой будет только хуже: снег будет идти до завтрашнего вечера, в понедельник в Москве похолодает до минус 11 градусов, во вторник ожидается такая же температура, небольшое потепление до минус 6 градусов можно ожидать только к концу недели.
Из-за снегопада в Подмосковье случались короткие перебои с подачей электричества, без света остались около 4,5 тысячи жителей Владимирской области, в Тульской области были обесточены 4 района, столько же — в Калужской области.
Московские власти планировали выгнать на улицы 14 тысяч единиц техники, при необходимости обещали увеличить это число до 17 тысяч единиц и направить им на помощь около 58 тысяч дворников. Утром и ходить, и ездить по Москве было все еще сложно, днем снег продолжил идти, а сугробы — расти.
Упавшие на машины деревья заставили автовладельцев подсчитывать убытки, опасно нависают над дорогами и тротуарами линии электропередачи, с трудом сдерживающие тяжесть налипшего на них снега. Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Прокин, синоптики предупредили, что дальше с погодой будет только хуже: снег будет идти до завтрашнего вечера, в понедельник в Москве похолодает до минус 11 градусов, во вторник ожидается такая же температура, небольшое потепление до минус 6 градусов можно ожидать только к концу недели.
Из-за снегопада в Подмосковье случались короткие перебои с подачей электричества, без света остались около 4,5 тысячи жителей Владимирской области, в Тульской области были обесточены 4 района, столько же — в Калужской области.
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