В Пермском крае при пожаре погибли двое детей

В Кунгурском районе Пермского края сгорел жилой четырехквартирный дом. Погибли двое детей.
По данным ГУ МЧС по региону, пожар в селе Серга Кунгурского района начался 5 утра по местному времени. Сгорела кровля дома, огонь также повредил стены здания.
Пожарным удалось вынести из горящего мальчика и девочку. Их передали работникам скорой помощи, но врачи не смогли спасти детей.
Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны.
В настоящее время решается вопрос о расселении погорельцев. Причины пожара устанавливаются.
Пожарным удалось вынести из горящего мальчика и девочку. Их передали работникам скорой помощи, но врачи не смогли спасти детей.
Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны.
В настоящее время решается вопрос о расселении погорельцев. Причины пожара устанавливаются.
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