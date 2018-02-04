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    В Пермском крае при пожаре погибли двое детей

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    • Фото: МЧС РФ
    В Пермском крае при пожаре погибли двое детей

    В Пермском крае при пожаре погибли двое детей

    В Пермском крае при пожаре погибли двое детей
  • Фото: МЧС РФ

    • В Кунгурском районе Пермского края сгорел жилой четырехквартирный дом. Погибли двое детей.

    По данным ГУ МЧС по региону, пожар в селе Серга Кунгурского района начался 5 утра по местному времени. Сгорела кровля дома, огонь также повредил стены здания.

    Пожарным удалось вынести из горящего мальчика и девочку. Их передали работникам скорой помощи, но врачи не смогли спасти детей.

    Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны.

    В настоящее время решается вопрос о расселении погорельцев. Причины пожара устанавливаются.

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