Восстановлено движение составов на Филёвской линии столичной подземки

Этим утром станцию «Кунцевская» (конечная на Филёвской ветке) отрезало упавшее дерево. Составы от «Пионерской» до «Кунцевской» не ходили более 40 минут.
В Twitter-аккаунте столичной подземки восстановление движения назвали оперативным и отметили слаженную работу сотрудников метрополитена и спасателей.
Деревья в Москве накануне падали под тяжестью снега, которого выпало рекордное количество. С последствиями непогоды коммунальщики борются до сих пор.
8:41 Филёвская линия. Движение от Пионерской до Кунцевской оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб #мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график. pic.twitter.com/XPYuF3wq55— Московское метро (@MetroOperativno) 4 февраля 2018 г.
Деревья в Москве накануне падали под тяжестью снега, которого выпало рекордное количество. С последствиями непогоды коммунальщики борются до сих пор.
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