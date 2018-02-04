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    Восстановлено движение составов на Филёвской линии столичной подземки

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    • Фото: @MetroOperativno / twitter.com
    Восстановлено движение составов на Филёвской линии столичной подземки

    Восстановлено движение составов на Филёвской линии столичной подземки

    Восстановлено движение составов на Филёвской линии столичной подземки
  • Фото: @MetroOperativno / twitter.com

    • Этим утром станцию «Кунцевская» (конечная на Филёвской ветке) отрезало упавшее дерево. Составы от «Пионерской» до «Кунцевской» не ходили более 40 минут.

    В Twitter-аккаунте столичной подземки восстановление движения назвали оперативным и отметили слаженную работу сотрудников метрополитена и спасателей.




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