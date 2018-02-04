Восстановлено движение составов на Филёвской линии столичной подземки

8:41 Филёвская линия. Движение от Пионерской до Кунцевской оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб #мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график. pic.twitter.com/XPYuF3wq55 — Московское метро (@MetroOperativno) 4 февраля 2018 г.

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В Twitter-аккаунте столичной подземки восстановление движения назвали оперативным и отметили слаженную работу сотрудников метрополитена и спасателей.Деревья в Москве накануне падали под тяжестью снега, которого выпало рекордное количество. С последствиями непогоды коммунальщики борются до сих пор.