Движение поездов на Филёвской линии метро заблокировало упавшее дерево

На Филёвской ветке столичного метрополитена прервано движение составов. Причиной сбоя стало упавшее дерево.
Как сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки, поезда не ходят между станциями «Пионерская» и «Кунцевская».
Накануне на Москву обрушился снегопад, который стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Последствия коммунальщики устраняли всю ночь и продолжают устранять до сих пор. Вечером под тяжестью выпавшего снега деревья начали падать. Поступала информация о нескольких поврежденных автомобилях в разных районах столицы. На востоке города дерево рухнуло прямо на трамвай, движение на участке ЧП было парализовано.
8:00 Филёвская линия. Нет движения поездов от Пионерской до Кунцевской из-за падения дерева с городской территории. Ориентировочное время восстановления движения — 8:30.— Московское метро (@MetroOperativno) 4 февраля 2018 г.
Накануне на Москву обрушился снегопад, который стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Последствия коммунальщики устраняли всю ночь и продолжают устранять до сих пор. Вечером под тяжестью выпавшего снега деревья начали падать. Поступала информация о нескольких поврежденных автомобилях в разных районах столицы. На востоке города дерево рухнуло прямо на трамвай, движение на участке ЧП было парализовано.
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