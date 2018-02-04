НашПотребНадзор <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор 16+
    •  

    Движение поездов на Филёвской линии метро заблокировало упавшее дерево

    комментировать

    Движение поездов на Филёвской линии метро заблокировало упавшее дерево

    Движение поездов на Филёвской линии метро заблокировало упавшее дерево

    На Филёвской ветке столичного метрополитена прервано движение составов. Причиной сбоя стало упавшее дерево.

    Как сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки, поезда не ходят между станциями «Пионерская» и «Кунцевская».




    смотретьПосле рекордного снегопада в Москву придут метели и похолодание
    После рекордного снегопада в Москву придут метели и похолодание
    Накануне на Москву обрушился снегопад, который стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Последствия коммунальщики устраняли всю ночь и продолжают устранять до сих пор. Вечером под тяжестью выпавшего снега деревья начали падать. Поступала информация о нескольких поврежденных автомобилях в разных районах столицы. На востоке города дерево рухнуло прямо на трамвай, движение на участке ЧП было парализовано.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru