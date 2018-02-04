Языческий праздник: британцы в костюмах друидов помогли весне победить зиму

В Великобритании состоялась битва зимы и весны. Ее устроили в городе Марсдене на фестивале Имболк, который знаменует окончание холодов.

Местные жители и туристы нарядились в костюмы друидов и вооружились факелами, чтобы помочь весне одержать победу.



Фестиваль Имболк — древний языческий праздник огня, который отмечают на полпути между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Имболк символизирует пробуждение Земли и растущую силу Солнца. Отмечать его принято в Марсдене в первую субботу февраля.