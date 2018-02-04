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    Языческий праздник: британцы в костюмах друидов помогли весне победить зиму. Великобритания, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯзыческий праздник: британцы в костюмах друидов помогли весне победить зиму

    Языческий праздник: британцы в костюмах друидов помогли весне победить зиму

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    • Фото: Reuters © 2018, Clodagh Kilcoyne
    Языческий праздник: британцы в костюмах друидов помогли весне победить зиму

    Языческий праздник: британцы в костюмах друидов помогли весне победить зиму

    Языческий праздник: британцы в костюмах друидов помогли весне победить зиму
    • Фото: Reuters © 2018, Clodagh Kilcoyne

      • В Великобритании состоялась битва зимы и весны. Ее устроили в городе Марсдене на фестивале Имболк, который знаменует окончание холодов.

      Местные жители и туристы нарядились в костюмы друидов и вооружились факелами, чтобы помочь весне одержать победу.

      Фестиваль Имболк — древний языческий праздник огня, который отмечают на полпути между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Имболк символизирует пробуждение Земли и растущую силу Солнца. Отмечать его принято в Марсдене в первую субботу февраля.

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