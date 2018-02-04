Андрея Филатова переизбрали президентом Российской шахматной федерации

В Москве завершился съезд Российской шахматной федерации. Ее президентом переизбран Андрей Филатов.

Встреча проходит раз в 4 года. Ранее на пост претендовал также Кирсан Илюмжинов, но он снял свою кандидатуру. Сейчас Илюмжинов возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) и в мае собирается переизбираться на эту должность. В Российской шахматной федерации его поддержали.



На пост руководителя ФИДЕ претендует также 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Ему федерация также окажет поддержку.