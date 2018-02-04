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    Андрея Филатова переизбрали президентом Российской шахматной федерации. назначения и отставки, шахматы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАндрея Филатова переизбрали президентом Российской шахматной федерации

    Андрея Филатова переизбрали президентом Российской шахматной федерации

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    Андрея Филатова переизбрали президентом Российской шахматной федерации

    Андрея Филатова переизбрали президентом Российской шахматной федерации

      В Москве завершился съезд Российской шахматной федерации. Ее президентом переизбран Андрей Филатов.

      Встреча проходит раз в 4 года. Ранее на пост претендовал также Кирсан Илюмжинов, но он снял свою кандидатуру. Сейчас Илюмжинов возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) и в мае собирается переизбираться на эту должность. В Российской шахматной федерации его поддержали.

      На пост руководителя ФИДЕ претендует также 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Ему федерация также окажет поддержку.

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