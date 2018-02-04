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    Тяжелобольному Ване из Москвы нужны деньги на эндопротез. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки, здоровье, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТяжелобольному Ване из Москвы нужны деньги на эндопротез

    Тяжелобольному Ване из Москвы нужны деньги на эндопротез

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    Тяжелобольному Ване из Москвы нужны деньги на эндопротез

    Тяжелобольному Ване из Москвы нужны деньги на эндопротез

    Тяжелобольному Ване из Москвы нужны деньги на эндопротез

      Стойкости 12-летнего Вани из Москвы можно только позавидовать. Мальчик, страдающий саркомой бедра, готовится к сложной операции. Каждое движение дается ему с невероятным трудом. Когда опухоль удалят, ребенок снова сможет ходить и даже играть в футбол. Операцию врачи проведут бесплатно, нужен только протез, который стоит 2 миллиона рублей. Для многодетной семьи это неподъемная сумма.

      Ваня хоть и юный, но настоящий мужчина. По словам мамы, он испытывает постоянную боль, тошноту, поднимается температура. Неделю назад мальчик перенес операцию (удаляли метастазы в легких), а сейчас проходит курс химиотерапии.

      На лечении Ваня находится с конца ноября. Его мучили боли в ноге, родители забили тревогу. Оказалось, что не зря. У подростка врачи обнаружили саркому бедра. Вернулась онкология, с которой Ваня уже боролся, когда ему не было еще и года. Тогда из-за ретинобластомы (рака сетчатки) он потерял один глаз, перенес 29 курсов химиотерапии. Болезнь отступила, но спустя почти 10 лет вернулась.

      Ваня мечтает играть в футбол и кататься на велосипеде. И он обязательно сможет это делать, если удалить пораженную опухолью кость и на ее место установить эндопротез. Любое неосторожное движение сейчас может привести к перелому, поэтому коленный сустав плотно зафиксирован.

      Операцию Ване сделают бесплатно, но протез необходимо заказывать в Англии. Он обойдется почти в 2 миллиона рублей. Как передает корреспондент Дина Иванова, для семьи, где сейчас работает только отец, подрастают трое сыновей, а летом родится еще один, быстро собрать такую сумму невозможно.

      Ольга Жернова, мама Вани: «Время очень важно сейчас. Необходимо как можно скорее провести операцию и заказать эндопротезирование. Его делают индивидуально под каждого ребенка. Это тоже время. В онкологии время всегда против пациента, к сожалению».

      Время бежит, но неравнодушные зрители могут его обогнать. Если каждый отправит всего одно сообщение, Ваню прооперируют уже через месяц.

      Андрей Сысоев, детский онколог: «После определенного этапа реабилитации восстанавливаются все движения. Они сохраняются как в коленном суставе, так и в тазобедренном, ребенок сможет вести активный образ жизни».

      Чтобы помочь Ване, отправьте СМС на номер 6162 с суммой пожертвования. Доступно для абонентов «Билайн», МТС, «Мегафон», Теле2, Yota.

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