Тяжелобольному Ване из Москвы нужны деньги на эндопротез

Стойкости 12-летнего Вани из Москвы можно только позавидовать. Мальчик, страдающий саркомой бедра, готовится к сложной операции. Каждое движение дается ему с невероятным трудом. Когда опухоль удалят, ребенок снова сможет ходить и даже играть в футбол. Операцию врачи проведут бесплатно, нужен только протез, который стоит 2 миллиона рублей. Для многодетной семьи это неподъемная сумма.

Ваня хоть и юный, но настоящий мужчина. По словам мамы, он испытывает постоянную боль, тошноту, поднимается температура. Неделю назад мальчик перенес операцию (удаляли метастазы в легких), а сейчас проходит курс химиотерапии.



На лечении Ваня находится с конца ноября. Его мучили боли в ноге, родители забили тревогу. Оказалось, что не зря. У подростка врачи обнаружили саркому бедра. Вернулась онкология, с которой Ваня уже боролся, когда ему не было еще и года. Тогда из-за ретинобластомы (рака сетчатки) он потерял один глаз, перенес 29 курсов химиотерапии. Болезнь отступила, но спустя почти 10 лет вернулась.



Ваня мечтает играть в футбол и кататься на велосипеде. И он обязательно сможет это делать, если удалить пораженную опухолью кость и на ее место установить эндопротез. Любое неосторожное движение сейчас может привести к перелому, поэтому коленный сустав плотно зафиксирован.



Операцию Ване сделают бесплатно, но протез необходимо заказывать в Англии. Он обойдется почти в 2 миллиона рублей. Как передает корреспондент Дина Иванова, для семьи, где сейчас работает только отец, подрастают трое сыновей, а летом родится еще один, быстро собрать такую сумму невозможно.



Ольга Жернова, мама Вани: «Время очень важно сейчас. Необходимо как можно скорее провести операцию и заказать эндопротезирование. Его делают индивидуально под каждого ребенка. Это тоже время. В онкологии время всегда против пациента, к сожалению».



Время бежит, но неравнодушные зрители могут его обогнать. Если каждый отправит всего одно сообщение, Ваню прооперируют уже через месяц.



Андрей Сысоев, детский онколог: «После определенного этапа реабилитации восстанавливаются все движения. Они сохраняются как в коленном суставе, так и в тазобедренном, ребенок сможет вести активный образ жизни».



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