Акция «Бескозырка»: в Новороссийске почтили память погибших моряков-черноморцев

Почти 60 тысяч жителей Новороссийска присоединились к мемориальной акции «Бескозырка» и почтили память моряков-черноморцев . В ночь на 4 февраля 1943 года краснофлотцы высадились на захваченную фашистами Малую Землю, закрепились в бухте и вели ожесточенные бои более 7 месяцев. В честь этого подвига через 25 лет кубанская молодежь провела первую акцию памяти.

Десятки тысяч жителей Новороссийска со свечами вышли на улицы города. Впереди ехал бронетранспортер, на котором везли бескозырку — символ десантников-черноморцев времен Великой Отечественной войны. Эта акция в Новороссийске проводится каждый год уже в течении 50 лет. И с каждым разом участников только больше. Те, кто не может выйти на улицы, зажигают свечи в окнах своих квартир.



Акция «Бескозырка» — дань памяти черноморским десантникам, которые в 1943 году высадились под Новороссийском. Это был отряд Цезаря Куникова. Задумывался он как демонстрационный, чтобы отвлечь внимание противника. Основные силы высаживались в другом месте, но там операция провалилась.



Чуть больше 200 бойцов майора Куникова совершили невозможное. Освободить Новороссийск сразу нашим войскам не удалось, но занятый плацдарм десантники удерживали 225 дней. В феврале 1943 года Вере Гавриловне было 17 лет. Она работала медсестрой. Говорит, раненых привозили круглые сутки. Все тяжелые. Те бойцы, у кого были легкие ранения перевязывались в окопах и сами отправлялись в бой. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.