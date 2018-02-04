Служители Десятинного монастыря в Киеве заявили о готовящемся захвате обители

В центре Киева развернулась борьба за Десятинный монастырь, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше 3 тысяч человек пытались отбить храм у радикалов.
Верующие молились у стен храма под оскорбления и угрозы националистов. Радикалы, в том числе из запрещенного в РФ «Правого сектора», требуют снести часть постройки, которая якобы занимает территорию Исторического музея.
Наместник храма, архимандрит Гедеон обратился с призывом о помощи сразу в несколько международных инстанций и даже к Дональду Трампу, поскольку долго служил в Соединенных Штатах, а среди братии и прихожан обители есть американские граждане.
На молебен в поддержку храма Рождества Богородицы Десятинного монастыря в центре Киева вышли более 3 тысяч верующих. Они откликнулись на сообщение обители о том, что под видом мирной акции архитекторов «раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными депутатами парламента, готовят силовой захват монастыря». До этого храм уже неоднократно пытались сжечь, в последний раз это произошло 25 января. Подозреваемых в поджоге арестовали.
Наместник храма, архимандрит Гедеон обратился с призывом о помощи сразу в несколько международных инстанций и даже к Дональду Трампу, поскольку долго служил в Соединенных Штатах, а среди братии и прихожан обители есть американские граждане.
На молебен в поддержку храма Рождества Богородицы Десятинного монастыря в центре Киева вышли более 3 тысяч верующих. Они откликнулись на сообщение обители о том, что под видом мирной акции архитекторов «раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными депутатами парламента, готовят силовой захват монастыря». До этого храм уже неоднократно пытались сжечь, в последний раз это произошло 25 января. Подозреваемых в поджоге арестовали.
Комментарии