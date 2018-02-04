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    Губернатор Сахалина разыграл щенков среди пользователей Instagram

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    • Фото: kozhemiako.oleg / instagram.com
    Губернатор Сахалина разыграл щенков среди пользователей Instagram

    Губернатор Сахалина разыграл щенков среди пользователей Instagram

    Губернатор Сахалина разыграл щенков среди пользователей Instagram
  • Фото: kozhemiako.oleg / instagram.com

    • Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко подарил щенков от своих абруццких овчарок авторам лучших рецептов семейного счастья.

    Конкурс глава региона объявил почти месяц назад. Олег Кожемяко рассказал, что у его собак породы маремма появились на свет щенки, и пообещал подарить их тем, кто напишет лучшие истории семейном счастье.

    Теперь же губернатор Сахалина в своем Instagram подвел итоги конкурса.

    Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области: «Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди. Выбрать самое душевное послание оказалось очень сложно. Но в итоге я остановился на письмах трех семей. Все они получат в подарок от меня по пушистому символу Нового 2018-го года».

    Также губернатор поблагодарил всех участников конкурса за добрые слова о любимых и близких и сообщил, что с победителями в ближайшее время свяжутся его помощники.

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