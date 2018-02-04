Губернатор Сахалина разыграл щенков среди пользователей Instagram

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко подарил щенков от своих абруццких овчарок авторам лучших рецептов семейного счастья.
Конкурс глава региона объявил почти месяц назад. Олег Кожемяко рассказал, что у его собак породы маремма появились на свет щенки, и пообещал подарить их тем, кто напишет лучшие истории семейном счастье.
Теперь же губернатор Сахалина в своем Instagram подвел итоги конкурса.
Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области: «Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди. Выбрать самое душевное послание оказалось очень сложно. Но в итоге я остановился на письмах трех семей. Все они получат в подарок от меня по пушистому символу Нового 2018-го года».
Также губернатор поблагодарил всех участников конкурса за добрые слова о любимых и близких и сообщил, что с победителями в ближайшее время свяжутся его помощники.
Теперь же губернатор Сахалина в своем Instagram подвел итоги конкурса.
Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области: «Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди. Выбрать самое душевное послание оказалось очень сложно. Но в итоге я остановился на письмах трех семей. Все они получат в подарок от меня по пушистому символу Нового 2018-го года».
Также губернатор поблагодарил всех участников конкурса за добрые слова о любимых и близких и сообщил, что с победителями в ближайшее время свяжутся его помощники.
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