Аппарат для заворачивания долмы и массажный шлем: испытание чудо-товаров

Любители технических новинок изучают характеристики массажного шлема, который обещает снять усталость и сделать волосы гуще, пробуют в деле аудиоресивер, позволяющий передавать музыку с телефона на старый музыкальный центр, а также устройство для быстрого и красивого заворачивания долмы и голубцов.
По словам производителя, космического вида шлем за 25 тысяч рублей — это просто находка для тех, кто страдает хронической усталостью, головной болью, неврозом, много времени проводит за компьютером и перенапрягает мышцы шеи.
Дарья Собина, представитель компании-производителя: «Он одновременно делает 3 вида массажа, стимулирует рост волос, избавляет от головной боли и напряжения в области шеи, регулирует отток крови, а также снимает отечность в области глаз. Интенсивность действия можно менять с помощью пульта».
Реклама обещает, что после 15-минутного применения самочувствие улучшится. Но показали кровотока оказались прежними, шлем их не изменил, к тому же девайс дарит неприятные ощущения — сильно сдавливает голову, из-за чего она болит после процедуры. Что касается плотности волос, то она не поменялась. От стресса и отечности глаз прибор тоже не избавляет. Ни один из тестов устройство не прошло.
Подарить вторую жизнь старому музыкальному центру поможет вот аудиоресивер. С его помощью, обещает производитель, можно передавать композиции со смартфона на любимое устройство, как правило, имеющее хорошие колонки. Ресивер стоит 1700 рублей, работает от сети, подключается к телефону по Bluetooth, а к музыкальному центру — при помощи провода. Новинка показала не очень хорошее качество воспроизведения звука. Bluetooth срезает часть музыкального богатства, но слушатели считают, что старый центр не то что не подвел, а даже удивил хорошим звуком.
Качественно и быстро завернуть долму, а еще голубцы, спринг-роллы и рулетики обещает универсальное устройство за 350 рублей. Фиксатор лучше передвинуть на максимальное положение, чтобы гаджет перестал рвать лист и выталкивать излишки фарша наружу. Дома такой аппарат, может, и сгодится, но в ресторане едва ли, а ведь реклама настаивает, что новинка предназначена и для профессионалов.
При изготовлении голубцов листья оказались толстыми, а выемка для начинки — слишком маленькой. В итоге устройство не сворачивало, а только портило продукты. Как выяснила программа «Чудо техники», чем к аппарату долго приспосабливаться, лучше раз и навсегда научиться делать блюда руками.
Дарья Собина, представитель компании-производителя: «Он одновременно делает 3 вида массажа, стимулирует рост волос, избавляет от головной боли и напряжения в области шеи, регулирует отток крови, а также снимает отечность в области глаз. Интенсивность действия можно менять с помощью пульта».
Реклама обещает, что после 15-минутного применения самочувствие улучшится. Но показали кровотока оказались прежними, шлем их не изменил, к тому же девайс дарит неприятные ощущения — сильно сдавливает голову, из-за чего она болит после процедуры. Что касается плотности волос, то она не поменялась. От стресса и отечности глаз прибор тоже не избавляет. Ни один из тестов устройство не прошло.
Подарить вторую жизнь старому музыкальному центру поможет вот аудиоресивер. С его помощью, обещает производитель, можно передавать композиции со смартфона на любимое устройство, как правило, имеющее хорошие колонки. Ресивер стоит 1700 рублей, работает от сети, подключается к телефону по Bluetooth, а к музыкальному центру — при помощи провода. Новинка показала не очень хорошее качество воспроизведения звука. Bluetooth срезает часть музыкального богатства, но слушатели считают, что старый центр не то что не подвел, а даже удивил хорошим звуком.
Качественно и быстро завернуть долму, а еще голубцы, спринг-роллы и рулетики обещает универсальное устройство за 350 рублей. Фиксатор лучше передвинуть на максимальное положение, чтобы гаджет перестал рвать лист и выталкивать излишки фарша наружу. Дома такой аппарат, может, и сгодится, но в ресторане едва ли, а ведь реклама настаивает, что новинка предназначена и для профессионалов.
При изготовлении голубцов листья оказались толстыми, а выемка для начинки — слишком маленькой. В итоге устройство не сворачивало, а только портило продукты. Как выяснила программа «Чудо техники», чем к аппарату долго приспосабливаться, лучше раз и навсегда научиться делать блюда руками.
Комментарии