Тайна качественного льда: как делают искусственные катки и ухаживают за настоящими

Такое популярное развлечение, как катание на коньках, сделали всесезонным. Что такое искусственный лед и каковы тайны льда обычного? Оказывается, сделать хороший каток — это целая наука.
Многие наблюдали такую картину: в перерывах хоккейных матчей или соревнований фигуристов на арену выезжают необычные машины. Сеансы катания на городских площадках тоже прерываются, чтобы выехали комбайны. Это ресурфейсеры (от английского surface — поверхность), они очищают и выравнивают покрытие. Между собой профессионалы называют эту процедуру «лечением».
Специалисты, следящие за состоянием катков, называются ледоварами. Этому нигде не учат специально. Если каток находится под открытым небом, он трескается, его надо чистить и обслуживать ежедневно, должна быть определенная толщина льда, которая достигается при помощи специальной техники.
Первый ледозаливочный комбайн появился в 1949 году в теплом штате Калифорния. Его изобрел американец Фрэнк Замбони. К тому времени он со своим братом открыл самый большой в США каток размером 30 на 60 метров, который вмещал до 800 человек. Поначалу выравнивать покрытие приходилось 4 рабочим, которые по несколько часов вручную шлифовали его наждачной бумагой и повторно заливали. Машины позволили делать то же самое всего за 10 минут. Неудивительно, что они стали популярны.
У комбайна есть лезвие, которое может срезать до 8 миллиметров верхнего слоя льда. Обычно убирают гораздо меньше, все зависит от глубины царапин и сколов. Снежная стружка попадает в бак, который вмещает до 1200 килограммов. На очищенную поверхность машина понемногу подает горячую воду. Ее равномерно распределяет ткань, которую называют «полотенцем». Высокая температура воды нужна, чтобы жидкость не сразу замерзла, а проникла в трещины и углубления, образовав новый ровный верхний слой льда. Когда все сделано, комбайн уезжает с арены и сбрасывает снежную стружку в специальную яму для таяния.
Под бетонным основанием катка проходят трубы с охлаждающим агентом, который поступает из холодильных устройств — чиллеров (от английского chill — охлаждать). Некоторые модели настолько мощные, что способны поддерживать каток в рабочем состоянии при 45-градусной жаре. Под трубами проложены несколько слоев теплоизоляции, чтобы холод шел только вверх.
Лед, изготовленный по такой технологии, из-за медленного охлаждения получается очень однородным и совершенно прозрачным, что, кстати, не очень хорошо. Чтобы хоккеисты могли лучше видеть шайбу и разметку, его при помощи добавок красят в белый цвет. И на общественных катках это делают, чтобы упавшие предметы были заметны и никто не получил травму. Иногда с той же целью просто красят основание катка в белый цвет. А дальше медленно льют воду, намораживая по миллиметру. Чтобы добиться слоя в 4 сантиметра, уходит около недели. Подробности — в программе «Чудо техники».
Специалисты, следящие за состоянием катков, называются ледоварами. Этому нигде не учат специально. Если каток находится под открытым небом, он трескается, его надо чистить и обслуживать ежедневно, должна быть определенная толщина льда, которая достигается при помощи специальной техники.
Первый ледозаливочный комбайн появился в 1949 году в теплом штате Калифорния. Его изобрел американец Фрэнк Замбони. К тому времени он со своим братом открыл самый большой в США каток размером 30 на 60 метров, который вмещал до 800 человек. Поначалу выравнивать покрытие приходилось 4 рабочим, которые по несколько часов вручную шлифовали его наждачной бумагой и повторно заливали. Машины позволили делать то же самое всего за 10 минут. Неудивительно, что они стали популярны.
У комбайна есть лезвие, которое может срезать до 8 миллиметров верхнего слоя льда. Обычно убирают гораздо меньше, все зависит от глубины царапин и сколов. Снежная стружка попадает в бак, который вмещает до 1200 килограммов. На очищенную поверхность машина понемногу подает горячую воду. Ее равномерно распределяет ткань, которую называют «полотенцем». Высокая температура воды нужна, чтобы жидкость не сразу замерзла, а проникла в трещины и углубления, образовав новый ровный верхний слой льда. Когда все сделано, комбайн уезжает с арены и сбрасывает снежную стружку в специальную яму для таяния.
Под бетонным основанием катка проходят трубы с охлаждающим агентом, который поступает из холодильных устройств — чиллеров (от английского chill — охлаждать). Некоторые модели настолько мощные, что способны поддерживать каток в рабочем состоянии при 45-градусной жаре. Под трубами проложены несколько слоев теплоизоляции, чтобы холод шел только вверх.
Лед, изготовленный по такой технологии, из-за медленного охлаждения получается очень однородным и совершенно прозрачным, что, кстати, не очень хорошо. Чтобы хоккеисты могли лучше видеть шайбу и разметку, его при помощи добавок красят в белый цвет. И на общественных катках это делают, чтобы упавшие предметы были заметны и никто не получил травму. Иногда с той же целью просто красят основание катка в белый цвет. А дальше медленно льют воду, намораживая по миллиметру. Чтобы добиться слоя в 4 сантиметра, уходит около недели. Подробности — в программе «Чудо техники».
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