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    Ким Чен Ын с женой прокатился на троллейбусе по Пхеньяну: фото

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    Ким Чен Ын с женой прокатился на троллейбусе по Пхеньяну: фото

    Ким Чен Ын с женой прокатился на троллейбусе по Пхеньяну: фото

    Ким Чен Ын с женой прокатился на троллейбусе по Пхеньяну: фото
  • Фото: Reuters © 2018, KCNA

    • Ким Чен Ын побывал на Пхеньянском троллейбусном заводе и испытал продукцию предприятия.

    Северокорейский лидер во время посещения завода отметил, что на нем выпускается вид транспорта, необходимый для «обеспечения цивилизованной жизни горожан без загрязнения окружающей среды», и именно троллейбусы должны стать лицом Пхеньяна.

    А через несколько дней Ким Чен Ын решил лично испытать новый троллейбус, произведенный на столичном заводе. Вместе с супругой Ли Соль Чжу он прокатился по ночному Пхеньяну, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

    Надо сказать, что Ким Чен Ын в последнее время стал часто посещать гражданские предприятия и образовательные учреждения. С начала года он успел побывать на фармацевтическом заводе и в Пхеньянском педагогическом институте.

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