Гассиев нокаутировал кубинца и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной суперсерии бокса.

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Бой, который прошел в Сочи, закончился победой российского боксера нокаутом в 12-м раунде.



Таким образом, Гассиев, в послужном списке которого теперь 26 побед, объединил два титула чемпиона мира. Он защитил пояс Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе и завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).



Кроме того, россиянин вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, в котором встретится с чемпионом WBC и WBO Александром Усиком из Украины. Решающий поединок пройдет в Джедде (Саудовская Аравия) 11 мая.



Всемирная суперсерия бокса — новый ежегодный турнир боксеров-профессионалов. Победитель получил 10 млн долларов и Кубок Мохаммеда Али.