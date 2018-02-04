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    Гассиев нокаутировал кубинца и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Гассиев нокаутировал кубинца и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

    Гассиев нокаутировал кубинца и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

    Гассиев нокаутировал кубинца и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной суперсерии бокса.

    Бой, который прошел в Сочи, закончился победой российского боксера нокаутом в 12-м раунде.

    Таким образом, Гассиев, в послужном списке которого теперь 26 побед, объединил два титула чемпиона мира. Он защитил пояс Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе и завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Кроме того, россиянин вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, в котором встретится с чемпионом WBC и WBO Александром Усиком из Украины. Решающий поединок пройдет в Джедде (Саудовская Аравия) 11 мая.

    Всемирная суперсерия бокса — новый ежегодный турнир боксеров-профессионалов. Победитель получил 10 млн долларов и Кубок Мохаммеда Али.

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