МИД Ирана: ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал новую версию ядерной доктрины США.
Глава иранского МИД подчеркнул, что американская доктрина «отражает огромную зависимость от ядерного оружия вопреки Договору о его нераспространении» и «приближает человечество к уничтожению».
Кроме того, в своем Twitter министр обратил внимание на то, что сейчас стрелки символических часов Судного дня, которые в конце января перевели на 23:58 (то есть до конца света осталось всего 2 минуты), находятся в самом опасном положении с 1953 года.
Напомним, в пятницу Пентагон представил новую ядерную доктрину, согласно которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов. При этом в документе говорится о росте глобальных угроз, в том числе со стороны КНДР, Китая и Ирана. Также утверждается, что РФ «угрожает первой применить ограниченный ядерный удар». При этом в Пентагоне заявили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на США с использованием обычных вооружений.
В МИД РФ же отметили, что содержание новой ядерной доктрины США вызывает глубокое разочарование, обратив внимание на «конфронтационный заряд и антироссийскую направленность документа». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ примет необходимые меры безопасности.
Кроме того, в своем Twitter министр обратил внимание на то, что сейчас стрелки символических часов Судного дня, которые в конце января перевели на 23:58 (то есть до конца света осталось всего 2 минуты), находятся в самом опасном положении с 1953 года.
Напомним, в пятницу Пентагон представил новую ядерную доктрину, согласно которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов. При этом в документе говорится о росте глобальных угроз, в том числе со стороны КНДР, Китая и Ирана. Также утверждается, что РФ «угрожает первой применить ограниченный ядерный удар». При этом в Пентагоне заявили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на США с использованием обычных вооружений.
В МИД РФ же отметили, что содержание новой ядерной доктрины США вызывает глубокое разочарование, обратив внимание на «конфронтационный заряд и антироссийскую направленность документа». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ примет необходимые меры безопасности.
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