Наместник православного монастыря в Киеве обратился к Трампу из-за радикалов

Наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Гедеон призвал международные организации защищать храм от радикалов.
Наместник подчеркнул, что украинские националисты пытаются захватить храм Десятинного монастыря на Старокиевской горе и угрожают братии и прихожанам, среди которых есть и граждане США.
Архимандрит Гедеон: «Мы обращались в СБУ, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти, включая международные инстанции. Обратились в ООН. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь — центр православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на свободу вероисповедания».
Также в пресс-центре Украинской православной церкви Московского патриархата сообщили, что в монастыре решили провести молитвенное стояние, которое продлится всю ночь.
Напомним, накануне, 3 февраля, украинские радикалы устроили митинг у часовни Десятинного монастыря и потребовали ее снести. Кроме того, в конце декабря злоумышленники пытались поджечь Десятинный монастырь и клеили на храм провокационные листовки.
Архимандрит Гедеон: «Мы обращались в СБУ, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти, включая международные инстанции. Обратились в ООН. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь — центр православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на свободу вероисповедания».
Также в пресс-центре Украинской православной церкви Московского патриархата сообщили, что в монастыре решили провести молитвенное стояние, которое продлится всю ночь.
Напомним, накануне, 3 февраля, украинские радикалы устроили митинг у часовни Десятинного монастыря и потребовали ее снести. Кроме того, в конце декабря злоумышленники пытались поджечь Десятинный монастырь и клеили на храм провокационные листовки.
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