Российский самолет едва не столкнулся с турецким при посадке в Стамбуле

В аэропорту Стамбула произошло опасное сближение самолета, прилетевшего из Москвы, и турецкого авиалайнера.
Из-за сильного ветра российский Boeing-737 не смог сразу совершить посадку в аэропорту турецкой столицы и зашел на траекторию взлета самолетов. В этот момент рядом оказался Boeing-737 турецкой компании Pegasus, летевший в Измир, который только набирал высоту.
Как сообщает Habertürk, избежать катастрофы удалось благодаря тому, что пилоты самолетов резко повернули в противоположные стороны. Авиалайнеры прошли всего в 250 м друг от друга.
После авиаинцидента российский самолет благополучно совершил посадку, а турецкий — продолжил полет. По данному факту начато расследование.
Как сообщает Habertürk, избежать катастрофы удалось благодаря тому, что пилоты самолетов резко повернули в противоположные стороны. Авиалайнеры прошли всего в 250 м друг от друга.
После авиаинцидента российский самолет благополучно совершил посадку, а турецкий — продолжил полет. По данному факту начато расследование.
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