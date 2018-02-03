Украина призвала изменить процедуру применения вето в Совбезе ООН

Украинская делегация призвала реформировать Совет Безопасности и изменить процедуру применения права вето.
В делегации заявили о наличии «институционных недостатков» в Совбезе. В частности, отмечается, что с помощью вето можно «сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза чрезвычайно необходимы». Как подчеркнули в украинской делегации, в последние годы было слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето.
Также среди изъянов называются безрезультатные заявления и предложения и переговоры ради переговоров.
В связи с этим украинская делегация призвала не затягивать с реформой Совбеза и выразила надежду на то, что результатов удастся достичь уже в этом году, передает «Укринформ».
Отметим, что предложения изменить процедуру применения права вето, которое позволяет постоянным членам Совбеза блокировать принятие решений, уже не раз звучали в ООН. Против этого выступали Россия и США.
Также среди изъянов называются безрезультатные заявления и предложения и переговоры ради переговоров.
В связи с этим украинская делегация призвала не затягивать с реформой Совбеза и выразила надежду на то, что результатов удастся достичь уже в этом году, передает «Укринформ».
Отметим, что предложения изменить процедуру применения права вето, которое позволяет постоянным членам Совбеза блокировать принятие решений, уже не раз звучали в ООН. Против этого выступали Россия и США.
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