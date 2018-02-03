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    Спортсмен погиб при сходе лавины в горах под Мурманском

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    • Фото: severpost.ru
    Спортсмен погиб при сходе лавины в горах под Мурманском

    Спортсмен погиб при сходе лавины в горах под Мурманском

    Спортсмен погиб при сходе лавины в горах под Мурманском
  • Фото: severpost.ru

    • На группу спортсменов в Хибинах сошла лавина. Один человек погиб.

    В результате схода лавины в горах в Мурманской области погиб 23-летний мужчина. Лавина накрыла группу туристов, все, кроме одного, спаслись. Туристы приехали в Хибины покататься на необорудованном склоне, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления СК.

    Пресс-служба СУ СК по Мурманской области: «По предварительным данным следствия, 03 февраля 2018 года трое жителей города Апатиты приехали к горе Юкспорр, чтобы покататься на сноубордах. В нарушение требований безопасности граждане произвели спуск на необорудованном склоне, спровоцировав своими действиями сход лавины, в результате чего под снегом оказался один человек».

    В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Начата доследственная проверка.

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