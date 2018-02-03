Ураганный ветер в Болгарии оставил без света 17 тысяч человек

В Западной Болгарии ураганный ветер стал причиной множества аварий на линиях электропередачи.
В результате разгула стихии более 17 тысяч человек остались без электроэнергии в Софии, Враце, Пернике, Монтане и других малых населенных пунктах.
По данным ТАСС, хуже всего обстоит дело во Враце, где ураган фактически парализовал весь город. Ветер повалил множество деревьев, повредил фасады и крыши домов, а также автомобили. Пострадали два человека.
Есть пострадавшие и в Софии. Там травмы получили две женщины. В городе также повалено множество деревьев.
В четырех городах страны — Софии, Враце, Кырджали и Хасково — объявлен оранжевый уровень опасности. В остальных районах — желтый код угрозы.
По данным ТАСС, хуже всего обстоит дело во Враце, где ураган фактически парализовал весь город. Ветер повалил множество деревьев, повредил фасады и крыши домов, а также автомобили. Пострадали два человека.
Есть пострадавшие и в Софии. Там травмы получили две женщины. В городе также повалено множество деревьев.
В четырех городах страны — Софии, Враце, Кырджали и Хасково — объявлен оранжевый уровень опасности. В остальных районах — желтый код угрозы.
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