Квартирник НТВ у Маргулиса <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
    •  

    Ураганный ветер в Болгарии оставил без света 17 тысяч человек

    комментировать

    Ураганный ветер в Болгарии оставил без света 17 тысяч человек

    Ураганный ветер в Болгарии оставил без света 17 тысяч человек

    В Западной Болгарии ураганный ветер стал причиной множества аварий на линиях электропередачи.

    В результате разгула стихии более 17 тысяч человек остались без электроэнергии в Софии, Враце, Пернике, Монтане и других малых населенных пунктах.

    По данным ТАСС, хуже всего обстоит дело во Враце, где ураган фактически парализовал весь город. Ветер повалил множество деревьев, повредил фасады и крыши домов, а также автомобили. Пострадали два человека.

    Есть пострадавшие и в Софии. Там травмы получили две женщины. В городе также повалено множество деревьев.

    В четырех городах страны — Софии, Враце, Кырджали и Хасково — объявлен оранжевый уровень опасности. В остальных районах — желтый код угрозы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru