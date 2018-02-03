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    Россия и Турция принимают меры по возвращению тела погибшего пилота Су-25

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    • Фото: twitter.com
    Россия и Турция принимают меры по возвращению тела погибшего пилота <nobr>Су-25</nobr>

    Россия и Турция принимают меры по возвращению тела погибшего пилота Су-25

    Россия и Турция принимают меры по возвращению тела погибшего пилота <nobr>Су-25</nobr>
  • Фото: twitter.com

    • Российский Центр по примирению совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», ведет работу по возвращению тела российского летчика, погибшего в бою с террористами.

    Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Минобороны РФ: «Российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации „Идлиб“, принимаются меры по возвращению».

    смотретьСМИ сообщили о сбитом в районе Идлиба военном самолете
    СМИ сообщили о сбитом в районе Идлиба военном самолете
    Ранее в Минобороны подтвердили, что над сирийской провинцией Идлиб боевики сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ. Летчик успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами.

    В ведомстве уточнили, что Су-25 был сбит боевиками из переносного ракетно-зенитного комплекса во время выполнения облета зоны деэскалации.

    Напомним, что накануне также сообщалось, что под обстрел боевиков исламистов из «Джейш аль-Наср» над Идлибом попал истребитель Су-25. Тогда летчикам удалось уйти от огня и покинуть район.

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