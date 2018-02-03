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    Под Мурманском турист на снегоходе провалился под лед и замерз насмерть

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    Под Мурманском турист на снегоходе провалился под лед и замерз насмерть

    Под Мурманском турист на снегоходе провалился под лед и замерз насмерть

    В Мурманской области погиб турист, который во время катания на снегоходах провалился под лед.

    Трагедия случилась на одном из озер в Терском районе. По данным полиции, двое туристов — местный житель и приезжий из Санкт-Петербурга — устроили прогулку на снегоходах. В пути одна из машин сломалась, и мужчины продолжили путь на другой, но провалились под лед на одном из озер.

    Как сообщает ТАСС, туристам удалось выбраться из воды. После этого один из них отправился к поломанному снегоходу. Когда он вернулся, его товарищ уже замерз насмерть. В это время в Терском районе было около 10 градусов мороза.

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