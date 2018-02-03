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    В Иваново трое взрослых и ребенок насмерть отравились угарным газом

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    В Иваново трое взрослых и ребенок насмерть отравились угарным газом

    В Иваново трое взрослых и ребенок насмерть отравились угарным газом

    Три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в Иваново. По данным полиции, они отравились угарным газом.

    Трагедия произошла 3 февраля в квартире дома на Родниковской улице, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

    Пресс-служба СУ СКР по региону: «В квартире одного из домов на ул. Родниковской областного центра обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка, с признаками отравления угарным газом».

    Отмечается, что при осмотре квартиры правоохранители выявили нарушения в эксплуатации газового оборудования.

    Возбуждено уголовное дело.

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