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    В МЧС предупредили о сильном ветре и новом снежном залпе в Москве

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    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    В МЧС предупредили о сильном ветре и новом снежном залпе в Москве

    В МЧС предупредили о сильном ветре и новом снежном залпе в Москве

    В МЧС предупредили о сильном ветре и новом снежном залпе в Москве
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • Сильный снег и гололед ожидаются в воскресенье, 4 февраля, в Москве и области, предупредили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

    В воскресенье по Московской области и городу Москве ожидается сильный мокрый снег, гололед, метель, а также усиление ветра с порывами до 18 м/с. На дорогах — снежные заносы, предупреждают в МЧС.

    Спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам соблюдать повышенную осторожность.

    Сегодня в Москве и области менее чем за сутки уже выпало четверть месячной нормы осадков. Интенсивный снегопад продолжится в Москве всю ночь и в течение дня воскресенья, а ослабнет лишь к утру понедельника, отмечают метеорологи. Общее число осадков может превзойти средние многолетние значения, а общий прирост свежевыпавшего снега составит до 42 см.

    В связи с непогодой в московском авиаузле были отменены более полусотни рейсов, передает «Интерфакс».



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