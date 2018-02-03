Золотое поместье Трампа: как президент США отдыхает от государственных забот

Репортеру телеканала Russian America TV удалось проникнуть в святая святых Дональда Трампа поместье
Мар-о-Лаго и узнать, где, как и, главное, с кем он отдыхает от президентских хлопот.
|
1346
В начале ХХ века поместье Мар-о-Лаго построила самая богатая женщина Америки Марджори Мерривиттер. Она же и завещала его перед смертью властям США, в качестве зимнего Белого дома. Марджори хотела, чтобы здесь могли отдыхать будущие президенты. Но правительство не проявило интереса к поместью из-за непомерных трат на его содержание. Да и как объяснить электорату: зачем народному избраннику такая роскошь? Мечта Марджори начала сбываться в 1985 году, когда поместье купил амбициозный и эксцентричный бизнесмен Дональд Трамп.
Трамп пустился во все тяжкие, чтобы заполучить поместье по сходной цене. Он заявил, что готов купить клочок земли рядом и выстроить на нем свою очередную «Башню Трампа». Именно так он сбил цену до скромных восьми миллионов. Это было в разы ниже реальной стоимости поместья, ведь только на его строительство Марджори потратила 20 млн долларов, причем по ценам 20-х годов.
Но когда сделка состоялась, Трампу все же пришлось раскошелиться на то, чтобы все здесь отливало золотым блеском. Дональд Трамп любит золото и не брезгует украшать презренным металлом все вокруг. Золотые люстры в обеденном зале — в подарок жене на свадьбу, раковины с позолотой — в уборной, а в огромном бальном зале только на отделку стен ушло сусального золота на 7 млн долларов.
Стены поместья хранят память о самых счастливых моментах семейства Трамп. Здесь Дональд женился на красавице Меланье, и свадьбу Трампа-младшего играли тоже здесь. Но Мар-о-Лага это не только семейное гнездышко, а еще и престижный частный клуб — вступить в него можно за 200 тысяч долларов и только по рекомендации, годовые членские взносы — 14 тысяч.
Минувший год для Мар-о-Лага стал кармическим, ведь избрание Дональда Трампа президентом наконец наделило его статусом зимнего Белого дома, как и было задумано 100 лет назад. Именно здесь президент принимал лидеров Японии и Китая, здесь же проводил решающие совещания во время обострения сирийского конфликта. Но в эти выходные Дональда Трампа здесь не ждут. Битва в Конгрессе за судьбу изменений в миграционном законодательстве и «кремлевский доклад» удержали его в Вашингтоне,
Подробнее — в видеоматериале «Центрального телевидения».
Трамп пустился во все тяжкие, чтобы заполучить поместье по сходной цене. Он заявил, что готов купить клочок земли рядом и выстроить на нем свою очередную «Башню Трампа». Именно так он сбил цену до скромных восьми миллионов. Это было в разы ниже реальной стоимости поместья, ведь только на его строительство Марджори потратила 20 млн долларов, причем по ценам 20-х годов.
Но когда сделка состоялась, Трампу все же пришлось раскошелиться на то, чтобы все здесь отливало золотым блеском. Дональд Трамп любит золото и не брезгует украшать презренным металлом все вокруг. Золотые люстры в обеденном зале — в подарок жене на свадьбу, раковины с позолотой — в уборной, а в огромном бальном зале только на отделку стен ушло сусального золота на 7 млн долларов.
Стены поместья хранят память о самых счастливых моментах семейства Трамп. Здесь Дональд женился на красавице Меланье, и свадьбу Трампа-младшего играли тоже здесь. Но Мар-о-Лага это не только семейное гнездышко, а еще и престижный частный клуб — вступить в него можно за 200 тысяч долларов и только по рекомендации, годовые членские взносы — 14 тысяч.
Минувший год для Мар-о-Лага стал кармическим, ведь избрание Дональда Трампа президентом наконец наделило его статусом зимнего Белого дома, как и было задумано 100 лет назад. Именно здесь президент принимал лидеров Японии и Китая, здесь же проводил решающие совещания во время обострения сирийского конфликта. Но в эти выходные Дональда Трампа здесь не ждут. Битва в Конгрессе за судьбу изменений в миграционном законодательстве и «кремлевский доклад» удержали его в Вашингтоне,
Подробнее — в видеоматериале «Центрального телевидения».
Комментарии