В центре Киева более 3 тысяч верующих отбивают монастырь у радикалов

Более трех тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата вышли на молебен в поддержку храма Рождества Богородицы Десятинного монастыря в центре столицы, который пытаются захватить радикалы «Правого сектора».
Тысячи верующих откликнулись на сообщение Десятинного монастыря. Представители храма заявили, что «под видом мирной акции архитекторов раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными депутатами парламента, готовят силовой захват монастыря».
У стен храма сегодня днем собрались более 200 агрессивно настроенных активистов требовали снести православный храм и освободить двух задержанных полицией лиц, которые 25 января пытались его сжечь. В храме сообщили ТАСС, что в адрес молящихся звучали оскорбления, брань, запугивание и угрозы физической расправы.
Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата: «Среди активистов — представители террористической организации С-14, „Нацкорпуса“, „Правого сектора“ (террористическая организация, запрещена в РФ) во главе с председателем партии Андреем Тарасенко».
За порядком наблюдали около 200 полицейских и представители Красного Креста.
Напомним, что в попытке поджога храма УПЦ МП подозреваются два киевских архитектора — Александр Горбань и Алексей Шемотюк, их задержали 25 января. Нацполиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины. 27 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 60 суток с правом внесения залога в 2,2 млн гривен для каждого.
У стен храма сегодня днем собрались более 200 агрессивно настроенных активистов требовали снести православный храм и освободить двух задержанных полицией лиц, которые 25 января пытались его сжечь. В храме сообщили ТАСС, что в адрес молящихся звучали оскорбления, брань, запугивание и угрозы физической расправы.
Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата: «Среди активистов — представители террористической организации С-14, „Нацкорпуса“, „Правого сектора“ (террористическая организация, запрещена в РФ) во главе с председателем партии Андреем Тарасенко».
За порядком наблюдали около 200 полицейских и представители Красного Креста.
Напомним, что в попытке поджога храма УПЦ МП подозреваются два киевских архитектора — Александр Горбань и Алексей Шемотюк, их задержали 25 января. Нацполиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины. 27 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 60 суток с правом внесения залога в 2,2 млн гривен для каждого.
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