Более полумиллиона человек приняли участие в акции «Россия в моем сердце»

Более 520 тысяч человек приняли участие в акции «Россия в моем сердце» по всей стране.
В патриотической акции «Россия в моем сердце», которая сегодня проходит по всей стране, приняли участие более 520 человек. Об этом в субботу сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «520 тысяч человек приняли сегодня участие в акции „Россия в моем сердце“, прошедшей в 129 российских городах. В обеспечении правопорядка и безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Росгвардии».
Патриотический марафон «Россия в моем сердце» стартовал с Дальнего Востока. Во Владивостоке жители вышли на митинги с лозунгами «За Олимпиаду вне политики». Более 8 тысяч человек собралось и в центре Екатеринбурга: школьники, студенты, участники поисковых отрядов. В Туле горожане могли отведать солдатской каши и оставить свои пожелания спортсменам на большом билборде. В Кемерове на главной площади жители устроили флешмоб: около двух тысяч человек выстроились в олимпийские кольца.
Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ: «Наша идея была пригласить людей на митинг, чтобы показать, что не смущают народ ни санкции, ни давление на олимпийцев. Спортсмены поедут биться на олимпийские игры, к сожалению, без флага, но мы добьемся, что на следующих играх и с флагом поедут».
В Москве, по данным МВД, в акции приняли участие 60 тысяч человек. Они собрались на Васильевском спуске, где состоялся большой концерт.
Активное участие в мероприятиях принимают волонтеры — в стране их больше 7 миллионов. Организатор акции, Общественная палата РФ, предлагает участникам использовать хештег «Россия в моем сердце» и выкладывать фотографии и ролики в соцсетях. Дата проведения акции выбрана не случайно — в эти дни отмечается 75-летие победы в Сталинградской битве.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «520 тысяч человек приняли сегодня участие в акции „Россия в моем сердце“, прошедшей в 129 российских городах. В обеспечении правопорядка и безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Росгвардии».
Патриотический марафон «Россия в моем сердце» стартовал с Дальнего Востока. Во Владивостоке жители вышли на митинги с лозунгами «За Олимпиаду вне политики». Более 8 тысяч человек собралось и в центре Екатеринбурга: школьники, студенты, участники поисковых отрядов. В Туле горожане могли отведать солдатской каши и оставить свои пожелания спортсменам на большом билборде. В Кемерове на главной площади жители устроили флешмоб: около двух тысяч человек выстроились в олимпийские кольца.
Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ: «Наша идея была пригласить людей на митинг, чтобы показать, что не смущают народ ни санкции, ни давление на олимпийцев. Спортсмены поедут биться на олимпийские игры, к сожалению, без флага, но мы добьемся, что на следующих играх и с флагом поедут».
В Москве, по данным МВД, в акции приняли участие 60 тысяч человек. Они собрались на Васильевском спуске, где состоялся большой концерт.
Активное участие в мероприятиях принимают волонтеры — в стране их больше 7 миллионов. Организатор акции, Общественная палата РФ, предлагает участникам использовать хештег «Россия в моем сердце» и выкладывать фотографии и ролики в соцсетях. Дата проведения акции выбрана не случайно — в эти дни отмечается 75-летие победы в Сталинградской битве.
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