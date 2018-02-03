Мир против нас: агрессивная политика Запада объединяет россиян

Наши спортсмены отстояли свое честное имя и вернули России победу на сочинской Олимпиаде. А есть ли еще шанс вернуть гимн и флаг? И почему Международный олимпийский комитет, несмотря на решение суда отступает, но не сдается и продолжает вставлять палки в колеса нашей сборной?
«Это как второй день рождения»; «ощущение, как будто заново выиграл Олимпиаду»; «справедливость восторжествовала — правда превыше всех гадостей», — именно такой была первая реакция наших спортсменов на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который полностью оправдал 28 российских атлетов. Оправдал тех, кого Международный олимпийский комитет пытался пожизненно отстранить от участия в Олимпиадах и лишить всех наград, завоеванных в Сочи.
Российским атлетам наконец-то удалось отстоять свое честное имя, а нашей стране наконец-то вернули справедливую олимпийскую победу. И пусть чиновники МОК уже заявили, что решение суда они, конечно, примут к сведению, но это не гарантирует того, что наших спортсменов допустят к Олимпийским играм в Южной Корее (мол, если вас не наказали, это еще не значит, что вас пригласили), тем не менее отовсюду уже раздаются голоса: это все равно может стать отправной точкой для изменения позиции МОК в отношении России, и может быть не только со стороны Международного олимпийского комитета.
Ни для кого ведь не секрет: то, с чем мы столкнулись в последние дни, несет в себе все признаки тщательно спланированной антироссийской кампании. В минувший вторник Минфин США, специально дождавшись наступления утра по московскому времени, когда в Вашингтоне было уже за полночь, опубликовал нашумевший «кремлевский доклад». А в нем — имена тех, кого Вашингтон занес в свой черный список — бизнесмены, политики, чиновники. Всего 210 фамилий. Интересно, чем мог навредить США российский министр ЖКХ, например?
Судите сами: последние полгода этот пресловутый «кремлевский доклад» анонсировался как сильнейший удар по России. И неужели все шесть месяцев ушли на то, чтобы «отксерить» первую сотню имен бизнесменов российского списка Forbes и найти ссылку на фамилии высших должностных лиц на сайте Кремля? В общем, лучше всего реакцию на этот доклад можно выразить фразой гора родила мышь.
Корреспондент НТВ Николай Дубинин попытался выяснить, почему при замахе на рубль удар у американских ястребов вышел, как говорят в таких случаях, на копейку. А еще разобрался, как вышло, что МОК не смог, а CAS (Спортивный арбитражный суд) оказался за нас?
Лучшие доказательства настоящего мужчины и спортсмена: двое счастливых сыновей весело звенят папиными медалями, и попробуй их отбери.
Корреспондент: «Ванкувер — бронза, в Сочи, к сожалению, не удалось».
Алексей Петухов, бронзовый призер Олимпийских игр: «Да, 8-е место».
Корреспондент: «Вам сейчас 34 года. В Корею поедете сейчас?»
Алексей Петухов: «Я не могу ответить однозначно, потому что…»
Да потому что одному Богу известно, что там на уме у чиновников МОК, и чем такой без всяких сомнений честный и главное уже в суде доказано, что чистый лыжник, как Алексей Петухов, провинился перед делом всей своей жизни. Уж не тем ли, что 2009 году накануне игр в Ванкувере при первой встрече с тем самым Григорием Родченковым не пошел у него на поводу?
Алексей Петухов: «Я думал, что приехал такой идол, который нам все сейчас расскажет, чтобы искоренить допинг, но вдруг он тут предлагает препарат запрещенный, который ловится только в двух лабораториях».
Корреспондент: «То есть он на встрече так предложил?»
Алексей Петухов: «Да, вскользь, не конкретно, а вскользь. Я думаю: „Он нормальный вообще?“ И мы с ним завели тему, мы ему начали задавать вопросы, что вообще происходит, почему такая ситуация? На что он ответил: „Да, и вы на допинге!“»
С этим же неизменным лозунгом свой очередной провокационный фильм в начале недели исполняет и другой изобличитель российского спорта — немецкий журналист Хайо Зеппельт. Приемы проверенные и легко узнаваемые: постановочная съемка с дырками в стене смонтирована так, что банки с мочой передаются и выливаются под звуки российского гимна. Ну, и конечно обещанный «тротил»: новое таинственное интервью с Родченковым, правда, без самого Родченокова, а с его голосом через колонку конференц-связи. А значит услышать придется всю ту же бездоказательную мантру: допинг покрывало ФСБ, министр Мутко и — новинка, барабанная дробь — сам президент.
И емкости, и другие мелкие детали обвинений спортивный юрист Артём Пацев изучил буквально от и до, чтобы добиться первой законной российской победы в арбитражном суде. Но не в банках дело. Оказывается, как только Макларен и Родченков начали давать не интервью, а показания в суде, так сразу все и посыпалось.
Артём Пацев, спортивный юрист: «Первое их появление в суде, первые их попытки ответить не только на вопросы журналистов, но и независимых арбитров, и сразу мы получили такой результат, который есть».
28 спортсменов оправданы. Мы снова первые в Сочи. Но вот не факт, что наши сильнейшие теперь поедут побеждать в Корею. Потому что МОК дает понять: суд нам не указ. Впрочем, этот прием внесудебной расправы над Россией прекрасно отрабатывается не только в спорте, но и в политике. Уполномоченный по правам человека Михаил Федотов, например, неожиданно обнаружил себе в списке вашингтонского «кремлевского доклада».
Михаил Федотов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: «В русском уголовном праве дореволюционном было такое понятие „оставить под подозрением“. Нас ни в чем не обвиняют, но мы все оставлены под подозрением, это называется бросить тень. Нагадить, просто нагадить».
Впрочем, по наблюдениям другого неожиданного участника этого списка — уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, — ей с подобным отношением из-за океана приходится сталкиваться постоянно.
Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте по правам ребенка: «У нас до сих пор нет информации, как там наши дети, которые усыновлены были — это не три, четыре, пять случаев — это десятки тысяч запросов без ответа».
Корреспондент: «То, что вы пересказываете, этого достаточно, чтобы попасть в списки по логике американских законотворцев?»
Анна Кузнецова: «Если за то, что ты помогаешь детям, ты попадаешь в некие списки, слушайте, пусть их будет больше!»
Хороших и разных. Прошлым августом конгресс, очумевший от антироссийской паранойи, ставит администрации Трампа законодательный ультиматум: через полгода подготовить списки политиков, бизнесменов и приближенных к власти, против кого будем вводить санкции. И американский Минфин, послушно следуя букве нового закона, душевно копирует список самых богатых людей России и телефонный справочник администрации президента и правительства.
Блэйк Флитвуд, журналист: «Всех здесь взбесил этот кремлевский доклад. Демократы в гневе, потому что он не принес желаемого результата. Это всего лишь слух, но выглядит так, что никто не работал над докладом полгода, как было озвучено. Это как ученик, который опоздал сдать домашнее задание».
Вот еще один из фигурантов «кремлевского доклада» — советник президента по Интернету Герман Клименко. Как он сам считает, в списки потенциальных врагов США его могли занести за шутки. Подробнее — в репортаже НТВ.
Герман Клименко, советник президента РФ: «Я пришел на совещание какое-то по импортозамещению, а там сидела компания Microsoft. У меня юмор специфичный, и я сказал: „А кто позвал сюда этих врагов?“ Все посмеялись, а они встали, обиделись и ушли».
И вот тут бы верно понять еще одну сверхзадачу американских законотворцев. Изучение поголовного внесение всех без исключения российских миллиардеров наталкивает на мысль банальной проверки на вшивость?
Александр Захаров, эксперт по защите бизнес-активов: «Снятие реакции. Кто куда двинется, двинется в какое-то новое государство, покажет себя каким-то образом, сделает конкретный шаг, который будет приближать или отдалять к той политической власти, которая существует в России».
Слабины пока никто не дал — ни бизнес, ни чиновники, ни уж тем более спортсмены, такие как Алексей Петухов. Лыжи для него — вся жизнь, то, чем он кормит семью. А он даже когда пожизненно отстраняли, когда неизвестно, пустят или нет, не отступается искренне верит в лучшее.
Алексей Петухов, бронзовый призер Олимпийских игр — 2010: «Вот эта ситуация она сплачивает Россию. Люди стали понимать, что это политика, что это все незаконно. Эта ситуация может быть нам и на руку, они пошли на этот шаг, они плохо сделали, потому что русские люди — сильные люди. Хотели разбить, дистабилизировать эту ситуацию, а сейчас наоборот скрепляется, налаживается, и я думаю она обратным катом пойдет на них».
Подробнее — в репортаже НТВ.
Российским атлетам наконец-то удалось отстоять свое честное имя, а нашей стране наконец-то вернули справедливую олимпийскую победу. И пусть чиновники МОК уже заявили, что решение суда они, конечно, примут к сведению, но это не гарантирует того, что наших спортсменов допустят к Олимпийским играм в Южной Корее (мол, если вас не наказали, это еще не значит, что вас пригласили), тем не менее отовсюду уже раздаются голоса: это все равно может стать отправной точкой для изменения позиции МОК в отношении России, и может быть не только со стороны Международного олимпийского комитета.
Ни для кого ведь не секрет: то, с чем мы столкнулись в последние дни, несет в себе все признаки тщательно спланированной антироссийской кампании. В минувший вторник Минфин США, специально дождавшись наступления утра по московскому времени, когда в Вашингтоне было уже за полночь, опубликовал нашумевший «кремлевский доклад». А в нем — имена тех, кого Вашингтон занес в свой черный список — бизнесмены, политики, чиновники. Всего 210 фамилий. Интересно, чем мог навредить США российский министр ЖКХ, например?
Судите сами: последние полгода этот пресловутый «кремлевский доклад» анонсировался как сильнейший удар по России. И неужели все шесть месяцев ушли на то, чтобы «отксерить» первую сотню имен бизнесменов российского списка Forbes и найти ссылку на фамилии высших должностных лиц на сайте Кремля? В общем, лучше всего реакцию на этот доклад можно выразить фразой гора родила мышь.
Корреспондент НТВ Николай Дубинин попытался выяснить, почему при замахе на рубль удар у американских ястребов вышел, как говорят в таких случаях, на копейку. А еще разобрался, как вышло, что МОК не смог, а CAS (Спортивный арбитражный суд) оказался за нас?
Лучшие доказательства настоящего мужчины и спортсмена: двое счастливых сыновей весело звенят папиными медалями, и попробуй их отбери.
Корреспондент: «Ванкувер — бронза, в Сочи, к сожалению, не удалось».
Алексей Петухов, бронзовый призер Олимпийских игр: «Да, 8-е место».
Корреспондент: «Вам сейчас 34 года. В Корею поедете сейчас?»
Алексей Петухов: «Я не могу ответить однозначно, потому что…»
Да потому что одному Богу известно, что там на уме у чиновников МОК, и чем такой без всяких сомнений честный и главное уже в суде доказано, что чистый лыжник, как Алексей Петухов, провинился перед делом всей своей жизни. Уж не тем ли, что 2009 году накануне игр в Ванкувере при первой встрече с тем самым Григорием Родченковым не пошел у него на поводу?
Алексей Петухов: «Я думал, что приехал такой идол, который нам все сейчас расскажет, чтобы искоренить допинг, но вдруг он тут предлагает препарат запрещенный, который ловится только в двух лабораториях».
Корреспондент: «То есть он на встрече так предложил?»
Алексей Петухов: «Да, вскользь, не конкретно, а вскользь. Я думаю: „Он нормальный вообще?“ И мы с ним завели тему, мы ему начали задавать вопросы, что вообще происходит, почему такая ситуация? На что он ответил: „Да, и вы на допинге!“»
С этим же неизменным лозунгом свой очередной провокационный фильм в начале недели исполняет и другой изобличитель российского спорта — немецкий журналист Хайо Зеппельт. Приемы проверенные и легко узнаваемые: постановочная съемка с дырками в стене смонтирована так, что банки с мочой передаются и выливаются под звуки российского гимна. Ну, и конечно обещанный «тротил»: новое таинственное интервью с Родченковым, правда, без самого Родченокова, а с его голосом через колонку конференц-связи. А значит услышать придется всю ту же бездоказательную мантру: допинг покрывало ФСБ, министр Мутко и — новинка, барабанная дробь — сам президент.
И емкости, и другие мелкие детали обвинений спортивный юрист Артём Пацев изучил буквально от и до, чтобы добиться первой законной российской победы в арбитражном суде. Но не в банках дело. Оказывается, как только Макларен и Родченков начали давать не интервью, а показания в суде, так сразу все и посыпалось.
Артём Пацев, спортивный юрист: «Первое их появление в суде, первые их попытки ответить не только на вопросы журналистов, но и независимых арбитров, и сразу мы получили такой результат, который есть».
28 спортсменов оправданы. Мы снова первые в Сочи. Но вот не факт, что наши сильнейшие теперь поедут побеждать в Корею. Потому что МОК дает понять: суд нам не указ. Впрочем, этот прием внесудебной расправы над Россией прекрасно отрабатывается не только в спорте, но и в политике. Уполномоченный по правам человека Михаил Федотов, например, неожиданно обнаружил себе в списке вашингтонского «кремлевского доклада».
Михаил Федотов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: «В русском уголовном праве дореволюционном было такое понятие „оставить под подозрением“. Нас ни в чем не обвиняют, но мы все оставлены под подозрением, это называется бросить тень. Нагадить, просто нагадить».
Впрочем, по наблюдениям другого неожиданного участника этого списка — уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, — ей с подобным отношением из-за океана приходится сталкиваться постоянно.
Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте по правам ребенка: «У нас до сих пор нет информации, как там наши дети, которые усыновлены были — это не три, четыре, пять случаев — это десятки тысяч запросов без ответа».
Корреспондент: «То, что вы пересказываете, этого достаточно, чтобы попасть в списки по логике американских законотворцев?»
Анна Кузнецова: «Если за то, что ты помогаешь детям, ты попадаешь в некие списки, слушайте, пусть их будет больше!»
Хороших и разных. Прошлым августом конгресс, очумевший от антироссийской паранойи, ставит администрации Трампа законодательный ультиматум: через полгода подготовить списки политиков, бизнесменов и приближенных к власти, против кого будем вводить санкции. И американский Минфин, послушно следуя букве нового закона, душевно копирует список самых богатых людей России и телефонный справочник администрации президента и правительства.
Блэйк Флитвуд, журналист: «Всех здесь взбесил этот кремлевский доклад. Демократы в гневе, потому что он не принес желаемого результата. Это всего лишь слух, но выглядит так, что никто не работал над докладом полгода, как было озвучено. Это как ученик, который опоздал сдать домашнее задание».
Вот еще один из фигурантов «кремлевского доклада» — советник президента по Интернету Герман Клименко. Как он сам считает, в списки потенциальных врагов США его могли занести за шутки. Подробнее — в репортаже НТВ.
Герман Клименко, советник президента РФ: «Я пришел на совещание какое-то по импортозамещению, а там сидела компания Microsoft. У меня юмор специфичный, и я сказал: „А кто позвал сюда этих врагов?“ Все посмеялись, а они встали, обиделись и ушли».
И вот тут бы верно понять еще одну сверхзадачу американских законотворцев. Изучение поголовного внесение всех без исключения российских миллиардеров наталкивает на мысль банальной проверки на вшивость?
Александр Захаров, эксперт по защите бизнес-активов: «Снятие реакции. Кто куда двинется, двинется в какое-то новое государство, покажет себя каким-то образом, сделает конкретный шаг, который будет приближать или отдалять к той политической власти, которая существует в России».
Слабины пока никто не дал — ни бизнес, ни чиновники, ни уж тем более спортсмены, такие как Алексей Петухов. Лыжи для него — вся жизнь, то, чем он кормит семью. А он даже когда пожизненно отстраняли, когда неизвестно, пустят или нет, не отступается искренне верит в лучшее.
Алексей Петухов, бронзовый призер Олимпийских игр — 2010: «Вот эта ситуация она сплачивает Россию. Люди стали понимать, что это политика, что это все незаконно. Эта ситуация может быть нам и на руку, они пошли на этот шаг, они плохо сделали, потому что русские люди — сильные люди. Хотели разбить, дистабилизировать эту ситуацию, а сейчас наоборот скрепляется, налаживается, и я думаю она обратным катом пойдет на них».
Подробнее — в репортаже НТВ.
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