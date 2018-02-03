Дело доктора Мисюриной: должен ли врач сидеть в тюрьме за смерть пациента

Историю московского
врача-гематолога Елены Мисюриной, которую приговорили к 2 годам колонии за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть», одинаково горячо обсуждали и на кухнях, и на ТВ, и, как поговаривают, даже в коридорах власти.
Доктор Мисюрина сделала биопсию костного мозга больному с целым букетом серьезных недугов, среди которых рак и диабет. В тот же день пациент почувствовал себя плохо и через несколько дней умер на операционном столе. Суд решил, что виновата Мисюрина, так как неправильно ввела иглу во время процедуры, что привело к повреждению сосудов и большой кровопотере.
Следствие уверяет, что приговор справедливый, врач допустила ошибку, из-за этой ошибки умер человек. За Елену Мисюрину вступились ее коллеги и бывшие пациенты, а также те, кто ее вовсе не знал, но уверен, что приговор несправедлив. Кто все-таки ошибся — суд или врач? Коллеги-врачи и родственники Елены Мисюриной пребывают в шоке. Мать троих детей, гематолога с многолетним стажем под конвоем вывели из зала суда.
Андрей Мисюрин, биолог, муж Елены Мисюриной: «Ее сажают на 2 года в колонию. Я вижу в этом совершенный абсурд».
Несколько лет назад в частный диагностический центр, где работали Елена Мисюрина, ее муж и сын, зашел мужчина средних лет.
Светлана Маркова, процедурная медсестра частного диагностического центра: «Пациент прошел в кабинет, сдал кровь из вены, после этой процедуры началось проведение трепанобиопсии».
Медсестра Светлана Маркова в тот день ассистировала доктору Мисюриной. По ее словам, у пациента успешно был взят диагностический материал и отправлен на дальнейшее исследование.
Светлана Маркова: «Результат был получен. Этот бланк я видела собственными глазами. Следовательно, врач все сделала правильно».
Друзья и родственники того самого пожилого мужчины, которому Елена Мисюрина проводила трепанобиопсию, до сих пор пребывают в шоке от того, что произошло дальше.
Владимир Лукьянов, друг пострадавшего: «На следующий день он пошел на работу, ему стало плохо, пришел домой, ему хуже, хуже. Вызвали скорую».
Елена Игнатьева, дочь пострадавшего: «Был порез венозного сплетения, образовалась гематома».
Владимир Лукьянов: «Начали обследовать. Выяснилось, что там два литра крови. Она же просто так не берется. Через два дня он умер».
О том, что через 3 дня после процедуры их пациент умер на операционном столе, Елена Мисюрина узнала лишь спустя значительное время, когда следователи начали искать виновных.
Андрей Мисюрин: «Нам не позвонил никто, ни сам больной, ни его родственники, ни многочисленные врачи, которые его потом лечили».
Спустя почти 5 лет судебных разбирательств прозвучал жестокий приговор. Мать троих детей отправляется на тюремные нары.
Марьяна Лысенко, доктор медицинских наук, главный врач 52-й клинической больницы: «Причем у нее статья такая, которая подразумевает умысел».
Евгения Желнова, заведующая отделением 52-й клинической больницы: «Врач хотела помочь, врач хотела правильно поставить диагноз, врач правильно сделала эту процедуру. Уж тем более ее нельзя обвинять в умышленном убийстве, подразумевая доказательства, что она повредила артерию».
Как утверждают эксперты, такой специалист, как Елена Мисюрина, вряд ли могла ошибиться, ведь на ее счету тысячи успешно проведенных подобных процедур.
Николай Дайхес, доктор медицинских наук, член Общественного совета при Минздраве РФ: «Не совсем понятно, каким образом можно при пункции повредить несколько крупных сосудов и не увидеть этого».
Владимир Городецкий, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук: «Ошибки нет, есть непредсказуемое, крайне редко встречаемое осложнение. Произошел резкий переход от якобы медленно текущего опухолевого процесса в острый».
Однако дочери считают, что причиной гибели отца стала именно та самая процедура трепанобиопсии.
Елена Игнатьева, дочь пострадавшего: «Мы бились за справедливость. И сейчас мы добились этого. Были представлены более чем объективные доказательства, две судебно-медицинские государственные экспертизы, где эксперты государственные, независимые, не зная нас, сделали однозначные выводы, что между действиями Мисюриной и смертью папы есть прямая причинно-следственная связь».
И все же многие врачи не согласны с решением суда. Бейджик с надписью «я Елена Мисюрина» в знак протеста против такого сурового приговора прикрепили к белым халатам и гематологи, и хирурги, и окулисты. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вячеслава Немышева.
Следствие уверяет, что приговор справедливый, врач допустила ошибку, из-за этой ошибки умер человек. За Елену Мисюрину вступились ее коллеги и бывшие пациенты, а также те, кто ее вовсе не знал, но уверен, что приговор несправедлив. Кто все-таки ошибся — суд или врач? Коллеги-врачи и родственники Елены Мисюриной пребывают в шоке. Мать троих детей, гематолога с многолетним стажем под конвоем вывели из зала суда.
Андрей Мисюрин, биолог, муж Елены Мисюриной: «Ее сажают на 2 года в колонию. Я вижу в этом совершенный абсурд».
Несколько лет назад в частный диагностический центр, где работали Елена Мисюрина, ее муж и сын, зашел мужчина средних лет.
Светлана Маркова, процедурная медсестра частного диагностического центра: «Пациент прошел в кабинет, сдал кровь из вены, после этой процедуры началось проведение трепанобиопсии».
Медсестра Светлана Маркова в тот день ассистировала доктору Мисюриной. По ее словам, у пациента успешно был взят диагностический материал и отправлен на дальнейшее исследование.
Светлана Маркова: «Результат был получен. Этот бланк я видела собственными глазами. Следовательно, врач все сделала правильно».
Друзья и родственники того самого пожилого мужчины, которому Елена Мисюрина проводила трепанобиопсию, до сих пор пребывают в шоке от того, что произошло дальше.
Владимир Лукьянов, друг пострадавшего: «На следующий день он пошел на работу, ему стало плохо, пришел домой, ему хуже, хуже. Вызвали скорую».
Елена Игнатьева, дочь пострадавшего: «Был порез венозного сплетения, образовалась гематома».
Владимир Лукьянов: «Начали обследовать. Выяснилось, что там два литра крови. Она же просто так не берется. Через два дня он умер».
О том, что через 3 дня после процедуры их пациент умер на операционном столе, Елена Мисюрина узнала лишь спустя значительное время, когда следователи начали искать виновных.
Андрей Мисюрин: «Нам не позвонил никто, ни сам больной, ни его родственники, ни многочисленные врачи, которые его потом лечили».
Спустя почти 5 лет судебных разбирательств прозвучал жестокий приговор. Мать троих детей отправляется на тюремные нары.
Марьяна Лысенко, доктор медицинских наук, главный врач 52-й клинической больницы: «Причем у нее статья такая, которая подразумевает умысел».
Евгения Желнова, заведующая отделением 52-й клинической больницы: «Врач хотела помочь, врач хотела правильно поставить диагноз, врач правильно сделала эту процедуру. Уж тем более ее нельзя обвинять в умышленном убийстве, подразумевая доказательства, что она повредила артерию».
Как утверждают эксперты, такой специалист, как Елена Мисюрина, вряд ли могла ошибиться, ведь на ее счету тысячи успешно проведенных подобных процедур.
Николай Дайхес, доктор медицинских наук, член Общественного совета при Минздраве РФ: «Не совсем понятно, каким образом можно при пункции повредить несколько крупных сосудов и не увидеть этого».
Владимир Городецкий, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук: «Ошибки нет, есть непредсказуемое, крайне редко встречаемое осложнение. Произошел резкий переход от якобы медленно текущего опухолевого процесса в острый».
Однако дочери считают, что причиной гибели отца стала именно та самая процедура трепанобиопсии.
Елена Игнатьева, дочь пострадавшего: «Мы бились за справедливость. И сейчас мы добились этого. Были представлены более чем объективные доказательства, две судебно-медицинские государственные экспертизы, где эксперты государственные, независимые, не зная нас, сделали однозначные выводы, что между действиями Мисюриной и смертью папы есть прямая причинно-следственная связь».
И все же многие врачи не согласны с решением суда. Бейджик с надписью «я Елена Мисюрина» в знак протеста против такого сурового приговора прикрепили к белым халатам и гематологи, и хирурги, и окулисты. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вячеслава Немышева.
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