Россия примет необходимые меры безопасности в связи с ядерной доктриной США

США надуманно упрекают РФ в агрессивном поведении, вмешательствах, нарушениях договоренностей в области контроля над вооружениями, заявили в МИД РФ.
Содержание новой ядерной доктрины, обнародованной в США 2 февраля, вызывает в Москве глубокое разочарование, заявили в МИД РФ.
МИД РФ: «Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа. С сожалением констатируем, что США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках. Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких „агрессивных стратегиях“. Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел».
В заявлении подчеркивается, что особую опасность в данном контексте представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боеприпаса «малой мощности». В связи с этим Москве придется учитывать подходы, введенные теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, отмечается в комментарии.
МИД РФ: «Американский документ перенасыщен разного рода антироссийскими клише, начиная от надуманных упреков в „агрессивном поведении“ и всевозможных „вмешательствах“ и заканчивая не менее безосновательными обвинениями в „нарушениях“ целого списка договорённостей в области контроля над вооружениями. Такие безапелляционные штампы в последнее время в Вашингтоне тиражируются без пауз. Рассматриваем это как недобросовестную попытку переложить на других свою ответственность за деградацию ситуации в области международной и региональной безопасности и разбалансировку механизмов контроля над вооружениями, что стало следствием серии безответственных шагов именно США».
В МИД РФ подчеркивают, что «Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям». «Мы неукоснительно выполняем Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу», — заявили в ведомстве.
МИД РФ: «Примечательно, что на этом фоне США по-прежнему сохраняют в Европе и даже модернизируют своё тактическое ядерное оружие, размещая его в непосредственной близости от российских границ. Более того, в НАТО существует практика так называемых „совместных ядерных миссий“, в рамках которых неядерные члены альянса участвуют в планировании применения американского ядерного оружия и привлекаются к тренировкам по обращению с ним, что является грубым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».
«Пассажи» о заинтересованности Вашингтона в «стабильных отношениях» с Россией и настрое на конструктивную работу в российском внешнеполитическом ведомстве назвали лицемерием.
Полный комментарий МИД РФ опубликован на сайте ведомства.
Соединенные Штаты в новой ядерной доктрине назвали Россию и Китай основными противниками, которые нарушают соглашения об ограничении и сокращении вооружений. В документе говорится о готовности Москвы нанести превентивный ядерный удар в случае военного противостояния с Америкой. Также отмечается, что в рамках борьбы с несоблюдением соглашений Пентагон будет продолжать модернизировать и усиливать американское ядерное вооружение. В частности, Штаты намерены размещать по всему миру авиацию, способную нести малые ядерные заряды, включая самолеты F-35.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что РФ оперативно отреагирует на размещение ядерных зарядов США в Прибалтике. Также парламентарий отметил, что ядерная доктрина США допускает повторения Хиросимы и Нагасаки, и это, по его мнению, должно беспокоить мировое сообщество больше всего.
При этом в Японии заявили, что высоко ценят представленную накануне США новую ядерную доктрину и намерены усилить потенциал сдерживания в рамках японо- американского альянса. В МИД страны отметили, что в связи с развитием ядерной и ракетной программы КНДР Япония разделяет с США схожее понимание «столь суровой ситуации с безопасностью». При этом в японской Конфедерации переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки выразили негодование ядерной политикой Вашингтона и подчеркнули, что создание маломощных ядерных зарядов, о которых говорится в новой доктрине, смягчает стандарты применения атомного оружия и ведет к ядерной войне.
МИД РФ: «Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа. С сожалением констатируем, что США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках. Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких „агрессивных стратегиях“. Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел».
В заявлении подчеркивается, что особую опасность в данном контексте представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боеприпаса «малой мощности». В связи с этим Москве придется учитывать подходы, введенные теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, отмечается в комментарии.
МИД РФ: «Американский документ перенасыщен разного рода антироссийскими клише, начиная от надуманных упреков в „агрессивном поведении“ и всевозможных „вмешательствах“ и заканчивая не менее безосновательными обвинениями в „нарушениях“ целого списка договорённостей в области контроля над вооружениями. Такие безапелляционные штампы в последнее время в Вашингтоне тиражируются без пауз. Рассматриваем это как недобросовестную попытку переложить на других свою ответственность за деградацию ситуации в области международной и региональной безопасности и разбалансировку механизмов контроля над вооружениями, что стало следствием серии безответственных шагов именно США».
В МИД РФ подчеркивают, что «Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям». «Мы неукоснительно выполняем Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу», — заявили в ведомстве.
МИД РФ: «Примечательно, что на этом фоне США по-прежнему сохраняют в Европе и даже модернизируют своё тактическое ядерное оружие, размещая его в непосредственной близости от российских границ. Более того, в НАТО существует практика так называемых „совместных ядерных миссий“, в рамках которых неядерные члены альянса участвуют в планировании применения американского ядерного оружия и привлекаются к тренировкам по обращению с ним, что является грубым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».
«Пассажи» о заинтересованности Вашингтона в «стабильных отношениях» с Россией и настрое на конструктивную работу в российском внешнеполитическом ведомстве назвали лицемерием.
Полный комментарий МИД РФ опубликован на сайте ведомства.
Соединенные Штаты в новой ядерной доктрине назвали Россию и Китай основными противниками, которые нарушают соглашения об ограничении и сокращении вооружений. В документе говорится о готовности Москвы нанести превентивный ядерный удар в случае военного противостояния с Америкой. Также отмечается, что в рамках борьбы с несоблюдением соглашений Пентагон будет продолжать модернизировать и усиливать американское ядерное вооружение. В частности, Штаты намерены размещать по всему миру авиацию, способную нести малые ядерные заряды, включая самолеты F-35.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что РФ оперативно отреагирует на размещение ядерных зарядов США в Прибалтике. Также парламентарий отметил, что ядерная доктрина США допускает повторения Хиросимы и Нагасаки, и это, по его мнению, должно беспокоить мировое сообщество больше всего.
При этом в Японии заявили, что высоко ценят представленную накануне США новую ядерную доктрину и намерены усилить потенциал сдерживания в рамках японо- американского альянса. В МИД страны отметили, что в связи с развитием ядерной и ракетной программы КНДР Япония разделяет с США схожее понимание «столь суровой ситуации с безопасностью». При этом в японской Конфедерации переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки выразили негодование ядерной политикой Вашингтона и подчеркнули, что создание маломощных ядерных зарядов, о которых говорится в новой доктрине, смягчает стандарты применения атомного оружия и ведет к ядерной войне.
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