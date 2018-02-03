Итальянская полиция задержала стрелявшего по прохожим мужчину

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в том, что он открыл огонь по прохожим из автомобиля в городе Мачерата (область Марке) на востоке Италии.
Полицейским удалось настигнуть подозреваемого у городского памятника павшим в войнах. Мужчина сам вышел из автомобиля, при этом продемонстрировав нацистский жест. Сопротивления злоумышленник не оказал, передает агентство АНСА.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. По уточненным данным, ранены 4 человека, 2 из них — темнокожие. Ранее сообщалось о 6 пострадавших.
Власти города попросили жителей не покидать дома, учащихся закрыли в школах, автобусное движение остановилось. Сейчас комендантский час отменен.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. По уточненным данным, ранены 4 человека, 2 из них — темнокожие. Ранее сообщалось о 6 пострадавших.
Власти города попросили жителей не покидать дома, учащихся закрыли в школах, автобусное движение остановилось. Сейчас комендантский час отменен.
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