В Италии неизвестный ранил шесть человек, открыв огонь из автомобиля

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы на улицах итальянского города Мачерата, мэр призвал людей не выходить из своих домов.
По одной из версий, огонь по прохожим был открыт из движущегося автомобиля. Об этом пишет La Repubblica. Издание Corriere della Sera сообщает, что стрельба началась после ссоры между несколькими иностранцами «неевропейского происхождения».
Мэрия Мачерата: «Мэр Романо Каранчини призывает граждан не выходить из дома, не покидать рабочие места и школы из-за опасной ситуации, возникшей в городе из-за вооруженного человека, который перемещается по Мачерате. По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение».
В результате стрельбы пострадали шесть человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.
Мэрия Мачерата: «Мэр Романо Каранчини призывает граждан не выходить из дома, не покидать рабочие места и школы из-за опасной ситуации, возникшей в городе из-за вооруженного человека, который перемещается по Мачерате. По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение».
В результате стрельбы пострадали шесть человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.
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