Радикалы окружили Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата в Киеве: видео

Активисты во главе с представителями «Правого сектора» (террористическая организация, запрещена в РФ) устроили митинг у часовни Десятинного монастыря в Киеве. Несколько десятков человек требуют сноса часовни.

Радикально настроенные активисты называют часовню Десятинного монастыря «незаконной постройкой Московского патриархата» и требуют ее «демонтажа». Радикалы заявляют, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата набрала необходимое количество голосов.



Сейчас в храме и возле него уже собрались несколько десятков человек — как прихожан, так и представителей СМИ. К монастырю стягивают отряды полиции. Представители церкви призвали верующих прийти на молебен и защитить храм, сообщают местные СМИ.



Накануне в центре Киева национал-радикалы демонтировали Поклонный крест, установленный на месте разрушенного коммунистами древнего храма. При сносе активисты выкрикивали антицерковные лозунги.



А месяцем ранее 30 радикалов заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры, протестуя против отказа священников отпевать погибших воинов АТО.

