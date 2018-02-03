Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  
    Радикалы окружили Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата в Киеве: видео. Киев, Украина, митинги и протесты, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРадикалы окружили Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата в Киеве: видео

    Радикалы окружили Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата в Киеве: видео

    комментировать

    Радикалы окружили Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата в Киеве: видео

    Радикалы окружили Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата в Киеве: видео

      Активисты во главе с представителями «Правого сектора» (террористическая организация, запрещена в РФ) устроили митинг у часовни Десятинного монастыря в Киеве. Несколько десятков человек требуют сноса часовни.

      Радикально настроенные активисты называют часовню Десятинного монастыря «незаконной постройкой Московского патриархата» и требуют ее «демонтажа». Радикалы заявляют, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата набрала необходимое количество голосов.

      Сейчас в храме и возле него уже собрались несколько десятков человек — как прихожан, так и представителей СМИ. К монастырю стягивают отряды полиции. Представители церкви призвали верующих прийти на молебен и защитить храм, сообщают местные СМИ.

      Накануне в центре Киева национал-радикалы демонтировали Поклонный крест, установленный на месте разрушенного коммунистами древнего храма. При сносе активисты выкрикивали антицерковные лозунги.

      А месяцем ранее 30 радикалов заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры, протестуя против отказа священников отпевать погибших воинов АТО.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru