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    Под Ростовом грузовик снес машины ГИБДД, МЧС и скорой, приехавшие на место ДТП

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    • Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
    Под Ростовом грузовик снес машины ГИБДД, МЧС и скорой, приехавшие на место ДТП

    Под Ростовом грузовик снес машины ГИБДД, МЧС и скорой, приехавшие на место ДТП

    Под Ростовом грузовик снес машины ГИБДД, МЧС и скорой, приехавшие на место ДТП
  • Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

    • Грузовой автомобиль «Шахман» врезался в машины ГИБДД, МЧС и скорой помощи, которые работали на месте другого ДТП в Красносулинском районе Ростовской области.

    Инцидент произошел на месте столкновения КамАЗа, «Газели» и грузовика Volvo. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

    Спустя время на этом же отрезке не справился с управлением водитель грузовика «Шахман» и влетел в припаркованные автомобили ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи, а также задел двигающийся в попутном направлении еще один грузовик.

    В результате двух массовых ДТП повреждения получили сразу пять грузовых автомобилей и три машины экстренных служб. Пострадавших и жертв нет.

    Под Ростовом грузовик снес машины ГИБДД, МЧС и скорой, приехавшие на место ДТП. ДТП, Ростовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Под Ростовом грузовик снес машины ГИБДД, МЧС и скорой, приехавшие на место ДТП. ДТП, Ростовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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