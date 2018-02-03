Под Ростовом грузовик снес машины ГИБДД, МЧС и скорой, приехавшие на место ДТП

Инцидент произошел на месте столкновения КамАЗа, «Газели» и грузовика Volvo. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.Спустя время на этом же отрезке не справился с управлением водитель грузовика «Шахман» и влетел в припаркованные автомобили ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи, а также задел двигающийся в попутном направлении еще один грузовик.В результате двух массовых ДТП повреждения получили сразу пять грузовых автомобилей и три машины экстренных служб. Пострадавших и жертв нет.