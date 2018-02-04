Творожок с медом и шампанское под подушкой: Фетисов раскрыл секрет успеха советских хоккеистов

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов стал гостем программы «Международная пилорама». Он дал напутствия российским спортсменам, уезжающим на Олимпиаду в Пхёнчхан, и ответил на каверзные вопросы ведущего Тиграна Кеосаяна.
На вопрос ведущего о том бывают ли случаи, когда в политике, как в хоккее, хочется применить силовой прием, Фетисов пошутил, что неплохо было бы закрепить такую возможность в регламенте Госдумы. Тогда и порядка на заседаниях стало бы больше.
Кеосаян также поинтересовался, как с точки зрения хоккея оценивает Фетисов президента России — защитник он или нападающий? На что легендарный хоккеист с улыбкой ответил, что Путин — центральный игрок.
Спросил ведущий и о том, как обстояло дело с допингом в хоккейной сборной СССР. Фетисов признался, что «единственным допингом» хоккеистов было шампанское, которое иногда приходилось прятать под подушки. А главной пищей — творожок с медом и котлеты на ужин.
Не осталась без внимания и поездка российских олимпийцев на зимние Игры в Южную Корею. Фетисов попросил всех сплотиться вокруг этой истории и поддержать наших атлетов.
Вячеслав Фетисов: «Многие политики начали пиариться на этой теме, а ведь это касается человеческих судеб. Вспомним хотя бы 84-й год. Он в нашей истории спорта — как черная метка. Правительство приняло решение не отпускать олимпийцев на Игры в Лос-Анджелес, и те спортсмены до сих пор живут с болью и с мечтой, которую не смогли реализовать. Хорошо, что сейчас президент принял решение дать каждому шанс определить, хочет он ехать или нет. Поэтому я попрошу всех объединиться вокруг этой темы и поддержать ребят, которым предстоит сражаться за медали».
Фетисов добавил, что у российских хоккеистов на зимних Играх есть все шансы вернуть олимпийское золото. Потому что именно в таких напряженных ситуациях спортсмены и добиваются результатов, на которые никто не рассчитывает.
Также в эфире «Международной пилорамы» легендарный спортсмен рассказал о том, как играл в одной команде с Путиным и почему после этого не попал в «кремлевский доклад» США. Подробнее — в видеоматериале.
Кеосаян также поинтересовался, как с точки зрения хоккея оценивает Фетисов президента России — защитник он или нападающий? На что легендарный хоккеист с улыбкой ответил, что Путин — центральный игрок.
Спросил ведущий и о том, как обстояло дело с допингом в хоккейной сборной СССР. Фетисов признался, что «единственным допингом» хоккеистов было шампанское, которое иногда приходилось прятать под подушки. А главной пищей — творожок с медом и котлеты на ужин.
Не осталась без внимания и поездка российских олимпийцев на зимние Игры в Южную Корею. Фетисов попросил всех сплотиться вокруг этой истории и поддержать наших атлетов.
Вячеслав Фетисов: «Многие политики начали пиариться на этой теме, а ведь это касается человеческих судеб. Вспомним хотя бы 84-й год. Он в нашей истории спорта — как черная метка. Правительство приняло решение не отпускать олимпийцев на Игры в Лос-Анджелес, и те спортсмены до сих пор живут с болью и с мечтой, которую не смогли реализовать. Хорошо, что сейчас президент принял решение дать каждому шанс определить, хочет он ехать или нет. Поэтому я попрошу всех объединиться вокруг этой темы и поддержать ребят, которым предстоит сражаться за медали».
Фетисов добавил, что у российских хоккеистов на зимних Играх есть все шансы вернуть олимпийское золото. Потому что именно в таких напряженных ситуациях спортсмены и добиваются результатов, на которые никто не рассчитывает.
Также в эфире «Международной пилорамы» легендарный спортсмен рассказал о том, как играл в одной команде с Путиным и почему после этого не попал в «кремлевский доклад» США. Подробнее — в видеоматериале.
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