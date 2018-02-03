«Я опустошена»: Леди Гага отменила выступления из-за проблем со здоровьем

Сообщение об отмене выступлений появилось в Twitter исполнительницы. «Я так опустошена, я не знаю, как это описать. Врачи из моей команды одобрили решение остаться дома до выздоровления. Мы отменяем 10 шоу», — говорится в публикации.Леди Гага извинилась перед поклонниками посетовала, что никак не может повлиять на ситуацию. Запланированные в Лондоне, Цюрихе, Манчестере, Кёльне, Копенгагене, Стокгольме, Париже, Берлине и Рио-де-Жанейро концерты отменяются. «Я обещаю, что вернусь, но не сейчас, когда нужно позаботиться о собственном здоровье», — сообщила певица.Концертный тур исполнительницы в поддержку ее пятого студийного альбома должен был начаться 21 сентября 2017 года, но его решено было перенести на начало 2018-го из-за плохого самочувствия звезды.