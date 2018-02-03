Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  

    В Сербии в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком пострадали 14 человек

    комментировать

    В Сербии в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком пострадали 14 человек

    В Сербии в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком пострадали 14 человек

    В крупном ДТП в столице Сербии пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии.

    Авария случилась утром на одной из главных улиц сербской столицы — Кнеза Милоша. Там легковой автомобиль врезался в городской автобус с пассажирами, который, в свою очередь, задел грузовик с продуктами, сообщило Радио и телевидение Сербии.

    От сильного удара автобус сбил светофор. В момент ДТП в автобусе находились 74 пассажира. Травмы получили 14 человек. Пострадавшие доставлены в центр скорой помощи. По данным медиков, трое в тяжелом состоянии. Один из них — водитель автобуса. Двое — пострадавшие из легкового автомобиля.

    На месте ДТП работали пять машин скорой помощи. Городские службы восстанавливают светофор.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru