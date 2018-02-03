В Сербии в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком пострадали 14 человек

В крупном ДТП в столице Сербии пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии.
Авария случилась утром на одной из главных улиц сербской столицы — Кнеза Милоша. Там легковой автомобиль врезался в городской автобус с пассажирами, который, в свою очередь, задел грузовик с продуктами, сообщило Радио и телевидение Сербии.
От сильного удара автобус сбил светофор. В момент ДТП в автобусе находились 74 пассажира. Травмы получили 14 человек. Пострадавшие доставлены в центр скорой помощи. По данным медиков, трое в тяжелом состоянии. Один из них — водитель автобуса. Двое — пострадавшие из легкового автомобиля.
На месте ДТП работали пять машин скорой помощи. Городские службы восстанавливают светофор.
От сильного удара автобус сбил светофор. В момент ДТП в автобусе находились 74 пассажира. Травмы получили 14 человек. Пострадавшие доставлены в центр скорой помощи. По данным медиков, трое в тяжелом состоянии. Один из них — водитель автобуса. Двое — пострадавшие из легкового автомобиля.
На месте ДТП работали пять машин скорой помощи. Городские службы восстанавливают светофор.
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